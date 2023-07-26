https://ria.ru/20230726/qiwi-1886298580.html

Кошельком Qiwi по-прежнему можно оплатить услуги

Кошельком Qiwi по-прежнему можно оплатить услуги - РИА Новости, 26.07.2023

Кошельком Qiwi по-прежнему можно оплатить услуги

Платежным кошельком Qiwi по-прежнему можно пользоваться для некоторых операций, несмотря на ограничения ЦБ, — в работоспособности сервиса убедился корреспондент РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T08:45

2023-07-26T08:45

2023-07-26T09:16

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

qiwi, ltd.

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Платежным кошельком Qiwi по-прежнему можно пользоваться для некоторых операций, несмотря на ограничения ЦБ, — в работоспособности сервиса убедился корреспондент РИА Новости, оплатив услуги мобильной связи.Накануне оператор кошелька Киви банк сообщил, что Центробанк выявил у него недочеты в отчетности и ведении документации и выдал ограничительное предписание в отношении некоторых операций. Оно вступает в силу с сегодняшнего дня.В соответствии с предписанием Киви банк на время частично ограничил вывод средств с кошельков физических лиц на банковские счета, а также снятие наличных. При этом пополнять счета мобильных операторов, переводить деньги на другие кошельки, оплачивать услуги, сетевые игры и товары пользователи могут в обычном режиме. Денежные переводы Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юридических лиц ограничения также не затронули, подчеркнули в банке.

https://ria.ru/20230316/nasdaq-1858172411.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), qiwi, ltd.