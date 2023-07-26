https://ria.ru/20230726/qiwi-1886298580.html
Кошельком Qiwi по-прежнему можно оплатить услуги
Кошельком Qiwi по-прежнему можно оплатить услуги - РИА Новости, 26.07.2023
Кошельком Qiwi по-прежнему можно оплатить услуги
Платежным кошельком Qiwi по-прежнему можно пользоваться для некоторых операций, несмотря на ограничения ЦБ, — в работоспособности сервиса убедился корреспондент РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T08:45
2023-07-26T08:45
2023-07-26T09:16
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
qiwi, ltd.
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588551572_0:197:3289:2047_1920x0_80_0_0_4eb72648e8cce87a783637a25f0bd60a.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Платежным кошельком Qiwi по-прежнему можно пользоваться для некоторых операций, несмотря на ограничения ЦБ, — в работоспособности сервиса убедился корреспондент РИА Новости, оплатив услуги мобильной связи.Накануне оператор кошелька Киви банк сообщил, что Центробанк выявил у него недочеты в отчетности и ведении документации и выдал ограничительное предписание в отношении некоторых операций. Оно вступает в силу с сегодняшнего дня.В соответствии с предписанием Киви банк на время частично ограничил вывод средств с кошельков физических лиц на банковские счета, а также снятие наличных. При этом пополнять счета мобильных операторов, переводить деньги на другие кошельки, оплачивать услуги, сетевые игры и товары пользователи могут в обычном режиме. Денежные переводы Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юридических лиц ограничения также не затронули, подчеркнули в банке.
https://ria.ru/20230316/nasdaq-1858172411.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588551572_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9c1721680556127ecdb429af482a8cc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), qiwi, ltd.
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Qiwi, Ltd.
Кошельком Qiwi по-прежнему можно оплатить услуги
Кошельком Qiwi по-прежнему можно оплатить услуги, несмотря на ограничения ЦБ
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Платежным кошельком Qiwi по-прежнему можно пользоваться для некоторых операций, несмотря на ограничения ЦБ, — в работоспособности сервиса убедился корреспондент РИА Новости, оплатив услуги мобильной связи.
Накануне оператор кошелька Киви банк сообщил, что Центробанк выявил у него недочеты в отчетности и ведении документации и выдал ограничительное предписание в отношении некоторых операций. Оно вступает в силу с сегодняшнего дня.
В соответствии с предписанием Киви банк на время частично ограничил вывод средств с кошельков физических лиц на банковские счета, а также снятие наличных.
При этом пополнять счета мобильных операторов, переводить деньги на другие кошельки, оплачивать услуги, сетевые игры и товары пользователи могут в обычном режиме. Денежные переводы Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юридических лиц ограничения также не затронули, подчеркнули в банке.
Фондовая биржа NASDAQ уведомила Qiwi о делистинге ценных бумаг