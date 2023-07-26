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Кошельком Qiwi по-прежнему можно оплатить услуги - РИА Новости, 26.07.2023
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08:45 26.07.2023 (обновлено: 09:16 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/qiwi-1886298580.html
Кошельком Qiwi по-прежнему можно оплатить услуги
Кошельком Qiwi по-прежнему можно оплатить услуги - РИА Новости, 26.07.2023
Кошельком Qiwi по-прежнему можно оплатить услуги
Платежным кошельком Qiwi по-прежнему можно пользоваться для некоторых операций, несмотря на ограничения ЦБ, — в работоспособности сервиса убедился корреспондент РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T08:45
2023-07-26T09:16
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
qiwi, ltd.
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Платежным кошельком Qiwi по-прежнему можно пользоваться для некоторых операций, несмотря на ограничения ЦБ, — в работоспособности сервиса убедился корреспондент РИА Новости, оплатив услуги мобильной связи.Накануне оператор кошелька Киви банк сообщил, что Центробанк выявил у него недочеты в отчетности и ведении документации и выдал ограничительное предписание в отношении некоторых операций. Оно вступает в силу с сегодняшнего дня.В соответствии с предписанием Киви банк на время частично ограничил вывод средств с кошельков физических лиц на банковские счета, а также снятие наличных. При этом пополнять счета мобильных операторов, переводить деньги на другие кошельки, оплачивать услуги, сетевые игры и товары пользователи могут в обычном режиме. Денежные переводы Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юридических лиц ограничения также не затронули, подчеркнули в банке.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), qiwi, ltd.
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Qiwi, Ltd.
Кошельком Qiwi по-прежнему можно оплатить услуги

Кошельком Qiwi по-прежнему можно оплатить услуги, несмотря на ограничения ЦБ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРекламный плакат на улице в Москве
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Платежным кошельком Qiwi по-прежнему можно пользоваться для некоторых операций, несмотря на ограничения ЦБ, — в работоспособности сервиса убедился корреспондент РИА Новости, оплатив услуги мобильной связи.
Накануне оператор кошелька Киви банк сообщил, что Центробанк выявил у него недочеты в отчетности и ведении документации и выдал ограничительное предписание в отношении некоторых операций. Оно вступает в силу с сегодняшнего дня.
В соответствии с предписанием Киви банк на время частично ограничил вывод средств с кошельков физических лиц на банковские счета, а также снятие наличных.
При этом пополнять счета мобильных операторов, переводить деньги на другие кошельки, оплачивать услуги, сетевые игры и товары пользователи могут в обычном режиме. Денежные переводы Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юридических лиц ограничения также не затронули, подчеркнули в банке.
Здание американской биржи NASDAQ в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Фондовая биржа NASDAQ уведомила Qiwi о делистинге ценных бумаг
16 марта, 00:03
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Qiwi, Ltd.
 
 
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