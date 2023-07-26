https://ria.ru/20230726/putin-1886460196.html
Встреча Владимира Путина с президентом Египта. Прямая трансляция
Встреча Владимира Путина с президентом Египта. Прямая трансляция - РИА Новости, 26.07.2023
Встреча Владимира Путина с президентом Египта. Прямая трансляция
Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проводят встречу в Петербурге. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T20:44
2023-07-26T20:44
2023-07-26T20:44
египет
владимир путин
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Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проводят встречу в Петербурге.
египет
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LIVE: Встреча Путина с президентом Египта
LIVE: Встреча Путина с президентом Египта
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РИА Новости
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5
4.7
96
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египет, владимир путин, видео
Египет, Владимир Путин
Встреча Владимира Путина с президентом Египта. Прямая трансляция
Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проводят встречу в Петербурге.
2023-07-26T20:44
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PT13M43S
Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проводят встречу в Петербурге.