https://ria.ru/20230726/putin-1886411274.html
"Он очень умен". Турки пришли в восторг от решения Путина по Украине
"Он очень умен". Турки пришли в восторг от решения Путина по Украине - РИА Новости, 26.07.2023
"Он очень умен". Турки пришли в восторг от решения Путина по Украине
Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали решение президента России Владимира Путина выйти из зерновой сделки после невыполнения условий Москвы. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:52
2023-07-26T15:52
2023-07-26T16:24
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали решение президента России Владимира Путина выйти из зерновой сделки после невыполнения условий Москвы.Российский лидер неоднократно отмечал, что большая часть украинского зерна вывозилась на Запад, а главная цель сделки — поставки продовольствия нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была достигнута."Путин правильно поступает. Нам не нужно настраивать Москву против нас. Чем такие союзники, как западные страны, лучше такой сосед, как Россия", — поделился мнением один из читателей."Западные страны совершенно не внушают доверия. Путин — настоящий лидер. Турции следует прекратить выступать посредником в зерновом вопросе. Все равно большая часть поставок шла на Запад, а не в бедные страны", — добавил второй."Если нам придется встать на чью-либо сторону, мы будем на стороне Путина", — предупредил еще один пользователь."Путин очень умен. Я бы использовал тот же метод. Этот кризис обернется катастрофой для США и ЕС", — написали под публикацией."Путин прав, и он победит", — считает читатель."Я с ним полностью согласен. Восемьдесят пять процентов экспортированного зерна, оказывается, съели богатые страны. Это справедливость?" — задался вопросом другой комментатор.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, москва, украина, россия, владимир путин, евросоюз
В мире, Москва, Украина, Россия, Владимир Путин, Евросоюз
"Он очень умен". Турки пришли в восторг от решения Путина по Украине
Читатели Haber 7 восхитились твердой позицией Путина по выходу России из зерновой сделки
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Читатели турецкого издания Haber 7
поддержали решение президента России Владимира Путина выйти из зерновой сделки после невыполнения условий Москвы.
Российский лидер неоднократно отмечал, что большая часть украинского зерна вывозилась на Запад, а главная цель сделки — поставки продовольствия нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была достигнута.
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"Путин правильно поступает. Нам не нужно настраивать Москву против нас. Чем такие союзники, как западные страны, лучше такой сосед, как Россия", — поделился мнением один из читателей.
"Западные страны совершенно не внушают доверия. Путин — настоящий лидер. Турции
следует прекратить выступать посредником в зерновом вопросе. Все равно большая часть поставок шла на Запад, а не в бедные страны", — добавил второй.
"Если нам придется встать на чью-либо сторону, мы будем на стороне Путина", — предупредил еще один пользователь.
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"Путин очень умен. Я бы использовал тот же метод. Этот кризис обернется катастрофой для США
и ЕС
", — написали под публикацией.
"Путин прав, и он победит", — считает читатель.
"Я с ним полностью согласен. Восемьдесят пять процентов экспортированного зерна, оказывается, съели богатые страны. Это справедливость?" — задался вопросом другой комментатор.
Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >> "Переезжаю в Россию". Турки пришли в восторг от решения Путина