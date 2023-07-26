https://ria.ru/20230726/putin-1886411274.html

"Он очень умен". Турки пришли в восторг от решения Путина по Украине

"Он очень умен". Турки пришли в восторг от решения Путина по Украине - РИА Новости, 26.07.2023

"Он очень умен". Турки пришли в восторг от решения Путина по Украине

Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали решение президента России Владимира Путина выйти из зерновой сделки после невыполнения условий Москвы. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:52

2023-07-26T15:52

2023-07-26T16:24

в мире

москва

украина

россия

владимир путин

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали решение президента России Владимира Путина выйти из зерновой сделки после невыполнения условий Москвы.Российский лидер неоднократно отмечал, что большая часть украинского зерна вывозилась на Запад, а главная цель сделки — поставки продовольствия нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была достигнута."Путин правильно поступает. Нам не нужно настраивать Москву против нас. Чем такие союзники, как западные страны, лучше такой сосед, как Россия", — поделился мнением один из читателей."Западные страны совершенно не внушают доверия. Путин — настоящий лидер. Турции следует прекратить выступать посредником в зерновом вопросе. Все равно большая часть поставок шла на Запад, а не в бедные страны", — добавил второй."Если нам придется встать на чью-либо сторону, мы будем на стороне Путина", — предупредил еще один пользователь."Путин очень умен. Я бы использовал тот же метод. Этот кризис обернется катастрофой для США и ЕС", — написали под публикацией."Путин прав, и он победит", — считает читатель."Я с ним полностью согласен. Восемьдесят пять процентов экспортированного зерна, оказывается, съели богатые страны. Это справедливость?" — задался вопросом другой комментатор.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230726/ukraina-1886303278.html

https://ria.ru/20230724/ukraina-1886023442.html

https://ria.ru/20230726/vostorg-1886286980.html

москва

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, украина, россия, владимир путин, евросоюз