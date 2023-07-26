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В Челябинской области проведут проверку после гибели подростка в лагере - РИА Новости, 26.07.2023
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18:19 26.07.2023
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В Челябинской области проведут проверку после гибели подростка в лагере
В Челябинской области проведут проверку после гибели подростка в лагере - РИА Новости, 26.07.2023
В Челябинской области проведут проверку после гибели подростка в лагере
Подросток умер в среду в детском оздоровительном лагере в Челябинской области, идет проверка, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T18:19
2023-07-26T18:19
происшествия
здоровье - общество
челябинская область
алексей текслер
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл - РИА Новости. Подросток умер в среду в детском оздоровительном лагере в Челябинской области, идет проверка, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Сегодня днем в детском оздоровительном лагере имени Лаптева Саткинского муниципального района вследствие внезапной остановки дыхания умер ребенок 2012 года рождения. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести проверку всех обстоятельств случившегося. Работает следственный комитет и региональная межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы минздрава региона, ребенку были проведены реанимационные мероприятия как фельдшером лагеря до приезда скорой, так и бригадой скорой помощи. Несмотря на проведение полного комплекса реанимационных мероприятий, к сожалению, спасти ребенка не удалось, добавили в минздраве.
https://ria.ru/20230714/lager-1884199611.html
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происшествия, здоровье - общество, челябинская область, алексей текслер
Происшествия, Здоровье - Общество, Челябинская область, Алексей Текслер
В Челябинской области проведут проверку после гибели подростка в лагере

В Челябинской области проведут проверку после гибели подростка в оздоровительном лагере

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл - РИА Новости. Подросток умер в среду в детском оздоровительном лагере в Челябинской области, идет проверка, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Сегодня днем в детском оздоровительном лагере имени Лаптева Саткинского муниципального района вследствие внезапной остановки дыхания умер ребенок 2012 года рождения. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести проверку всех обстоятельств случившегося. Работает следственный комитет и региональная межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы минздрава региона, ребенку были проведены реанимационные мероприятия как фельдшером лагеря до приезда скорой, так и бригадой скорой помощи. Несмотря на проведение полного комплекса реанимационных мероприятий, к сожалению, спасти ребенка не удалось, добавили в минздраве.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоЧелябинская областьАлексей Текслер
 
 
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