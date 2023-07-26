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Родные бойцов, пропавших без вести в Карабахе, перекрыли проспект в Ереване
Родные бойцов, пропавших без вести в Карабахе, перекрыли проспект в Ереване - РИА Новости, 26.07.2023
Родные бойцов, пропавших без вести в Карабахе, перекрыли проспект в Ереване
Родные военнослужащих, без вести пропавших в Карабахе в 2021 году, перекрыли центральный проспект Маршала Баграмяна в Ереване напротив администрации президента... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:48
2023-07-26T10:48
2023-07-26T10:48
в мире
ереван
армения
нагорный карабах
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 26 июл - РИА Новости. Родные военнослужащих, без вести пропавших в Карабахе в 2021 году, перекрыли центральный проспект Маршала Баграмяна в Ереване напротив администрации президента Армении, передает корреспондент РИА Новости. Собравшиеся добиваются встречи с премьером Армении Николом Пашиняном, который на время ремонта в здании правительства переехал в здание президентской администрации, а также наказания виновных в пропаже их родных. Полиция в действия протестующих не вмешивается. В акции участвуют родственники военнослужащих одной из воинских частей города Эчмиадзин, которых 21 октября 2021 года перебросили в Нагорный Карабах для выполнения боевого задания. Однако они попали в окружение и без вести пропали.
https://ria.ru/20230725/karabakh-1886142272.html
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в мире, ереван, армения, нагорный карабах, никол пашинян
В мире, Ереван, Армения, Нагорный Карабах, Никол Пашинян
Родные бойцов, пропавших без вести в Карабахе, перекрыли проспект в Ереване
Родные военных, пропавших без вести в Карабахе в 2021 году, перекрыли проспект в Ереване