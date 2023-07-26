https://ria.ru/20230726/prizyv-1886373188.html

В повестку заседания Совфеда включили закон о повышении призывного возраста

В повестку заседания Совфеда включили закон о повышении призывного возраста - РИА Новости, 26.07.2023

В повестку заседания Совфеда включили закон о повышении призывного возраста

Закон о повышении призывного возраста в России с 27 до 30 лет включен в повестку заседания Совфеда на 28 июля, сообщает сайт палаты. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:55

2023-07-26T13:55

2023-07-26T14:29

совет федерации рф

россия

виктор бондарев

валентина матвиенко

госдума рф

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Закон о повышении призывного возраста в России с 27 до 30 лет включен в повестку заседания Совфеда на 28 июля, сообщает сайт палаты.Документ устанавливает границы для призывного возраста в России с 18 лет до 30 лет. Данная норма предлагается к вступлению в силу с 1 января 2024 года.При рассмотрении в первом чтении проект предусматривал границы призывного возраста с 21 года до 30 лет, а также переходный период для нижней границы призывного возраста до 2026 года. Ко второму чтению поправками нормы о повышении нижней границы, а также переходном периоде были исключены.При обсуждении законопроекта в Госдуме депутаты рассказали, что многие молодые люди сами хотят служить с 18 лет. Однако глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев высказался за сохранение нижней планки призывного возраста на уровне 21 года, как ранее и предлагали в Минобороны.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что сенаторы поддержат закон о повышении призывного возраста до 30 лет, по ее мнению, нет причин для излишнего резонанса вокруг этого закона. Она отметила, что закон дает больше возможностей, в тех случаях, когда доказана необходимость в наиболее удобное для человека время пройти службу в армии.Комитет Совфеда по обороне обсудит закон в четверг.

https://ria.ru/20230725/uchet-1886181872.html

https://ria.ru/20230725/prizyv-1886148653.html

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совет федерации рф, россия, виктор бондарев, валентина матвиенко, госдума рф