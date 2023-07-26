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В повестку заседания Совфеда включили закон о повышении призывного возраста - РИА Новости, 26.07.2023
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13:55 26.07.2023 (обновлено: 14:29 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/prizyv-1886373188.html
В повестку заседания Совфеда включили закон о повышении призывного возраста
В повестку заседания Совфеда включили закон о повышении призывного возраста - РИА Новости, 26.07.2023
В повестку заседания Совфеда включили закон о повышении призывного возраста
Закон о повышении призывного возраста в России с 27 до 30 лет включен в повестку заседания Совфеда на 28 июля, сообщает сайт палаты. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:55
2023-07-26T14:29
совет федерации рф
россия
виктор бондарев
валентина матвиенко
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Закон о повышении призывного возраста в России с 27 до 30 лет включен в повестку заседания Совфеда на 28 июля, сообщает сайт палаты.Документ устанавливает границы для призывного возраста в России с 18 лет до 30 лет. Данная норма предлагается к вступлению в силу с 1 января 2024 года.При рассмотрении в первом чтении проект предусматривал границы призывного возраста с 21 года до 30 лет, а также переходный период для нижней границы призывного возраста до 2026 года. Ко второму чтению поправками нормы о повышении нижней границы, а также переходном периоде были исключены.При обсуждении законопроекта в Госдуме депутаты рассказали, что многие молодые люди сами хотят служить с 18 лет. Однако глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев высказался за сохранение нижней планки призывного возраста на уровне 21 года, как ранее и предлагали в Минобороны.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что сенаторы поддержат закон о повышении призывного возраста до 30 лет, по ее мнению, нет причин для излишнего резонанса вокруг этого закона. Она отметила, что закон дает больше возможностей, в тех случаях, когда доказана необходимость в наиболее удобное для человека время пройти службу в армии.Комитет Совфеда по обороне обсудит закон в четверг.
https://ria.ru/20230725/uchet-1886181872.html
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совет федерации рф, россия, виктор бондарев, валентина матвиенко, госдума рф
Совет Федерации РФ, Россия, Виктор Бондарев, Валентина Матвиенко, Госдума РФ
В повестку заседания Совфеда включили закон о повышении призывного возраста

Закон о повышении призывного возраста до 30 лет включили в повестку заседания СФ 28 июля

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Призывники в сборном пункте . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Закон о повышении призывного возраста в России с 27 до 30 лет включен в повестку заседания Совфеда на 28 июля, сообщает сайт палаты.
Документ устанавливает границы для призывного возраста в России с 18 лет до 30 лет. Данная норма предлагается к вступлению в силу с 1 января 2024 года.
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При рассмотрении в первом чтении проект предусматривал границы призывного возраста с 21 года до 30 лет, а также переходный период для нижней границы призывного возраста до 2026 года. Ко второму чтению поправками нормы о повышении нижней границы, а также переходном периоде были исключены.
При обсуждении законопроекта в Госдуме депутаты рассказали, что многие молодые люди сами хотят служить с 18 лет. Однако глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев высказался за сохранение нижней планки призывного возраста на уровне 21 года, как ранее и предлагали в Минобороны.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что сенаторы поддержат закон о повышении призывного возраста до 30 лет, по ее мнению, нет причин для излишнего резонанса вокруг этого закона. Она отметила, что закон дает больше возможностей, в тех случаях, когда доказана необходимость в наиболее удобное для человека время пройти службу в армии.
Комитет Совфеда по обороне обсудит закон в четверг.
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