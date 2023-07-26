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Приговор основателю Group-IB Сачкову обжалуют - РИА Новости, 26.07.2023
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13:27 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/prigovor-1886363897.html
Приговор основателю Group-IB Сачкову обжалуют
Приговор основателю Group-IB Сачкову обжалуют - РИА Новости, 26.07.2023
Приговор основателю Group-IB Сачкову обжалуют
Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова обжалует приговор по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Афанасьев. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:27
2023-07-26T13:27
происшествия
group-ib
московский городской суд
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова обжалует приговор по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Афанасьев. "Мы будем обжаловать", - рассказал собеседник агентства. В среду Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима, годичному ограничению свободы после освобождения и штрафу в 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230713/gosizmena-1883927402.html
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происшествия, group-ib, московский городской суд
Происшествия, Group-IB, Московский городской суд
Приговор основателю Group-IB Сачкову обжалуют

Защита обжалует приговор основателю Group-IB Илье Сачкову за госизмену

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОснователь Group-IB Илья Сачков
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Основатель Group-IB Илья Сачков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова обжалует приговор по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Афанасьев.
"Мы будем обжаловать", - рассказал собеседник агентства.
В среду Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима, годичному ограничению свободы после освобождения и штрафу в 500 тысяч рублей.
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