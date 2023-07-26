https://ria.ru/20230726/prigovor-1886363897.html
Приговор основателю Group-IB Сачкову обжалуют
Приговор основателю Group-IB Сачкову обжалуют - РИА Новости, 26.07.2023
Приговор основателю Group-IB Сачкову обжалуют
Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова обжалует приговор по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Афанасьев. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:27
2023-07-26T13:27
2023-07-26T13:27
происшествия
group-ib
московский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752286606_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_cab7dca9a79db57705c9cc87ce216788.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова обжалует приговор по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Афанасьев. "Мы будем обжаловать", - рассказал собеседник агентства. В среду Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима, годичному ограничению свободы после освобождения и штрафу в 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230713/gosizmena-1883927402.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752267902_0:0:2843:2133_1920x0_80_0_0_5e706eeec2f28409f2edf9bfcff67393.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, group-ib, московский городской суд
Происшествия, Group-IB, Московский городской суд
Приговор основателю Group-IB Сачкову обжалуют
Защита обжалует приговор основателю Group-IB Илье Сачкову за госизмену