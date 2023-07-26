https://ria.ru/20230726/prigovor-1886363897.html

Приговор основателю Group-IB Сачкову обжалуют

Приговор основателю Group-IB Сачкову обжалуют - РИА Новости, 26.07.2023

Приговор основателю Group-IB Сачкову обжалуют

Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова обжалует приговор по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Афанасьев. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:27

2023-07-26T13:27

2023-07-26T13:27

происшествия

group-ib

московский городской суд

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова обжалует приговор по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Афанасьев. "Мы будем обжаловать", - рассказал собеседник агентства. В среду Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима, годичному ограничению свободы после освобождения и штрафу в 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230713/gosizmena-1883927402.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, group-ib, московский городской суд