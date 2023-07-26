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В Днепропетровской области после взрывов возник пожар
В Днепропетровской области после взрывов возник пожар - РИА Новости, 26.07.2023
В Днепропетровской области после взрывов возник пожар
Пожар произошел в Днепропетровской области после взрывов на фоне объявленной по всей Украине воздушной тревоги, сообщил глава областной военной администрации... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T22:08
2023-07-26T22:08
2023-07-26T22:08
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
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вооруженные силы рф
львовская область
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пожар произошел в Днепропетровской области после взрывов на фоне объявленной по всей Украине воздушной тревоги, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинский СМИ сообщали о Взрывах в Сумской, Житомирской, Львовской областях. По данным украинского издания "Страна.ua", взрывы раздавались в городе Староконстантинов в Хмельницкой области, где расположен военный аэродром. "Вечером... сбили над областью ракету. Из-за падения обломков произошел пожар, который спасатели уже потушили. Люди не пострадали", - написал Лысак.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Львовская область
В Днепропетровской области после взрывов возник пожар
Глава ОВА Лысак: в Днепропетровской области после взрывов возник пожар