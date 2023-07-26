https://ria.ru/20230726/poteri-1886407090.html

Киев за сутки потерял более 190 боевиков на Краснолиманском направлении

Киев за сутки потерял более 190 боевиков на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.07.2023

Киев за сутки потерял более 190 боевиков на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении отражены четыре атаки украинских войск, потери противника составили более 190 человек, пять бронемашин, две гаубицы и три... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:37

2023-07-26T15:37

2023-07-26T15:39

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883117907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_942ddf0f528a251e1caa71019b8c1c37.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. На Краснолиманском направлении отражены четыре атаки украинских войск, потери противника составили более 190 человек, пять бронемашин, две гаубицы и три самоходки, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Райгородка Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства. Также, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Нововодяное ЛНР, Торское, Ямполовка и Григоровка ДНР, а в районе населенного пункта Терны ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. "Кроме того, в районе населенного пункта Новолюбовка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ. Суточные потери противника составили более 190 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, две гаубицы: Д-20 и Д-30, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230726/poteri-1886401818.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины