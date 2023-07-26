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Киев за сутки потерял более 190 боевиков на Краснолиманском направлении
Киев за сутки потерял более 190 боевиков на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.07.2023
Киев за сутки потерял более 190 боевиков на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении отражены четыре атаки украинских войск, потери противника составили более 190 человек, пять бронемашин, две гаубицы и три... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:37
2023-07-26T15:37
2023-07-26T15:39
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. На Краснолиманском направлении отражены четыре атаки украинских войск, потери противника составили более 190 человек, пять бронемашин, две гаубицы и три самоходки, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Райгородка Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства. Также, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Нововодяное ЛНР, Торское, Ямполовка и Григоровка ДНР, а в районе населенного пункта Терны ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. "Кроме того, в районе населенного пункта Новолюбовка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ. Суточные потери противника составили более 190 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, две гаубицы: Д-20 и Д-30, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230726/poteri-1886401818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Киев за сутки потерял более 190 боевиков на Краснолиманском направлении
ВС России за сутки отразили четыре атаки украинских войск на Краснолиманском направлении