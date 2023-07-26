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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении провела успешные наступательные действия и заняла более выгодные позиции, уничтожила за сутки 13 единиц... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:19
2023-07-26T15:19
2023-07-26T15:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении провела успешные наступательные действия и заняла более выгодные позиции, уничтожила за сутки 13 единиц техники, сообщило Минобороны России.По данным ведомства, на купянском направлении подразделения 7-го мотострелкового полка "Западной" группировки войск, используя результаты огневого поражения, проводят успешные наступательные действия на куземовском направлении, занимая более выгодные позиции."Потери противника за сутки составили до 135 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в ведомстве.
РИА Новости
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 135 военных на Купянском направлении