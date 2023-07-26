Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 26.07.2023 (обновлено: 15:32 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/poteri-1886401818.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении провела успешные наступательные действия и заняла более выгодные позиции, уничтожила за сутки 13 единиц... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:19
2023-07-26T15:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a36506af1009843a6f51f5590c10ada5.jpg
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении провела успешные наступательные действия и заняла более выгодные позиции, уничтожила за сутки 13 единиц техники, сообщило Минобороны России.По данным ведомства, на купянском направлении подразделения 7-го мотострелкового полка "Западной" группировки войск, используя результаты огневого поражения, проводят успешные наступательные действия на куземовском направлении, занимая более выгодные позиции."Потери противника за сутки составили до 135 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в ведомстве.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:117:2067:1667_1920x0_80_0_0_f6f4649ffd49351079f5407c4c527c2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 135 военных на Купянском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении провела успешные наступательные действия и заняла более выгодные позиции, уничтожила за сутки 13 единиц техники, сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, на купянском направлении подразделения 7-го мотострелкового полка "Западной" группировки войск, используя результаты огневого поражения, проводят успешные наступательные действия на куземовском направлении, занимая более выгодные позиции.
«
"Потери противника за сутки составили до 135 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 июля, 20:17
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала