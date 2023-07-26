https://ria.ru/20230726/poteri-1886400811.html

ВС России продвинулись на 2700 метров на Краснолиманском направлении

ВС России продвинулись на 2700 метров на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.07.2023

ВС России продвинулись на 2700 метров на Краснолиманском направлении

Российские войска продвинулись почти на три километра на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:16

2023-07-26T15:16

2023-07-26T17:01

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские войска продвинулись почти на три километра на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" продолжены наступательные действия в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики. Продвижение составило до трех километров по фронту и 2700 метров в глубину обороны противника", — говорится в публикации.Кроме того, российские военные отразили четыре атаки ВСУ в ЛНР. Противник потерял за минувшие сутки более 190 военных, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, две гаубицы, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Накануне военное ведомство рассказало о взятии под контроль Сергеевки на Краснолиманском направлении. Общее продвижение войск составило до четырех километров по фронту и двух — в глубину боевых порядков противника. В районе Серебрянского лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка продвинулись на полтора километра.Запорожское направление На этом участке боевых действий ВСУ предприняли неудачную попытку наступать в направлении Работино, потеряв два танка, гаубицу "Гиацинт-Б" и САУ "Гвоздика"."С утра 26 июля противник возобновил интенсивные наступательные действия на Ореховском направлении. Провел массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками", — указано в сводке.Подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии отразили все атаки противника и удержали позиции.Украинская армия потеряла в боях 22 танка, десять боевых машин пехоты, боевую бронированную машину и более ста бойцов.Донецкое направлениеВооруженные силы России отбили четыре украинские атаки в Донецкой Народной Республике."В районах населенных пунктов Дылеевка и Авдеевка уничтожены два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ", — уточнили в ведомстве.Всего Киев потерял на этом участке фронта до 210 военных, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, две артиллерийские системы М777, три самоходных артиллерийских установки Krab, орудия Д-20 и Д-30, а также гаубицу М119.Российские бойцы отразили атаку противника и на Южно-Донецком направлении в районе Никольского в Запорожской области.Купянское и Херсонское направленияПодразделениям 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск удалось продвинуться и занять более выгодные позиции на Куземовском направлении. Потери противника за сутки составили:На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих. Кроме того, российские бойцы уничтожили склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

https://ria.ru/20230726/oruzhie-1886227854.html

https://ria.ru/20230726/kontrnastuplenie-1886320140.html

https://ria.ru/20230726/punkty-1886404812.html

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины