ВС России продвинулись на 2700 метров на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России прошли на 2,7 км вглубь обороны ВСУ на Краснолиманском направлении
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" на Краснолиманском направлении
Танк Т-90М "Прорыв" на Краснолиманском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские войска продвинулись почти на три километра на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
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"Подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" продолжены наступательные действия в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики. Продвижение составило до трех километров по фронту и 2700 метров в глубину обороны противника", — говорится в публикации.
Кроме того, российские военные отразили четыре атаки ВСУ в ЛНР. Противник потерял за минувшие сутки более 190 военных, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, две гаубицы, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Накануне военное ведомство рассказало о взятии под контроль Сергеевки на Краснолиманском направлении. Общее продвижение войск составило до четырех километров по фронту и двух — в глубину боевых порядков противника. В районе Серебрянского лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка продвинулись на полтора километра.
Запорожское направление
На этом участке боевых действий ВСУ предприняли неудачную попытку наступать в направлении Работино, потеряв два танка, гаубицу "Гиацинт-Б" и САУ "Гвоздика".
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"С утра 26 июля противник возобновил интенсивные наступательные действия на Ореховском направлении. Провел массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками", — указано в сводке.
Подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии отразили все атаки противника и удержали позиции.
Украинская армия потеряла в боях 22 танка, десять боевых машин пехоты, боевую бронированную машину и более ста бойцов.
Донецкое направление
Вооруженные силы России отбили четыре украинские атаки в Донецкой Народной Республике.
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"В районах населенных пунктов Дылеевка и Авдеевка уничтожены два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ", — уточнили в ведомстве.
Всего Киев потерял на этом участке фронта до 210 военных, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, две артиллерийские системы М777, три самоходных артиллерийских установки Krab, орудия Д-20 и Д-30, а также гаубицу М119.
Российские бойцы отразили атаку противника и на Южно-Донецком направлении в районе Никольского в Запорожской области.
Купянское и Херсонское направления
Подразделениям 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск удалось продвинуться и занять более выгодные позиции на Куземовском направлении. Потери противника за сутки составили:
- до 135 военнослужащих;
- танк и три боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля;
- артиллерийская система М777;
- гаубицы "Мста-Б" и Д-20;
- САУ "Гвоздика" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих. Кроме того, российские бойцы уничтожили склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.