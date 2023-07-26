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ВС России продвинулись на 2700 метров на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:16 26.07.2023 (обновлено: 17:01 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/poteri-1886400811.html
ВС России продвинулись на 2700 метров на Краснолиманском направлении
ВС России продвинулись на 2700 метров на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.07.2023
ВС России продвинулись на 2700 метров на Краснолиманском направлении
Российские войска продвинулись почти на три километра на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:16
2023-07-26T17:01
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские войска продвинулись почти на три километра на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.&quot;Подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск &quot;Центр&quot; продолжены наступательные действия в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики. Продвижение составило до трех километров по фронту и 2700 метров в глубину обороны противника&quot;, — говорится в публикации.Кроме того, российские военные отразили четыре атаки ВСУ в ЛНР. Противник потерял за минувшие сутки более 190 военных, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, две гаубицы, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Накануне военное ведомство рассказало о взятии под контроль Сергеевки на Краснолиманском направлении. Общее продвижение войск составило до четырех километров по фронту и двух — в глубину боевых порядков противника. В районе Серебрянского лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка продвинулись на полтора километра.Запорожское направление На этом участке боевых действий ВСУ предприняли неудачную попытку наступать в направлении Работино, потеряв два танка, гаубицу "Гиацинт-Б" и САУ "Гвоздика".&quot;С утра 26 июля противник возобновил интенсивные наступательные действия на Ореховском направлении. Провел массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками&quot;, — указано в сводке.Подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии отразили все атаки противника и удержали позиции.Украинская армия потеряла в боях 22 танка, десять боевых машин пехоты, боевую бронированную машину и более ста бойцов.Донецкое направлениеВооруженные силы России отбили четыре украинские атаки в Донецкой Народной Республике."В районах населенных пунктов Дылеевка и Авдеевка уничтожены два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ", — уточнили в ведомстве.Всего Киев потерял на этом участке фронта до 210 военных, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, две артиллерийские системы М777, три самоходных артиллерийских установки Krab, орудия Д-20 и Д-30, а также гаубицу М119.Российские бойцы отразили атаку противника и на Южно-Донецком направлении в районе Никольского в Запорожской области.Купянское и Херсонское направленияПодразделениям 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск удалось продвинуться и занять более выгодные позиции на Куземовском направлении. Потери противника за сутки составили:На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих. Кроме того, российские бойцы уничтожили склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.
https://ria.ru/20230726/oruzhie-1886227854.html
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россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России продвинулись на 2700 метров на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России прошли на 2,7 км вглубь обороны ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" на Краснолиманском направлении
Танк Т-90М Прорыв на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-90М "Прорыв" на Краснолиманском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские войска продвинулись почти на три километра на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
«

"Подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" продолжены наступательные действия в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики. Продвижение составило до трех километров по фронту и 2700 метров в глубину обороны противника", — говорится в публикации.

Кроме того, российские военные отразили четыре атаки ВСУ в ЛНР. Противник потерял за минувшие сутки более 190 военных, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, две гаубицы, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Накануне военное ведомство рассказало о взятии под контроль Сергеевки на Краснолиманском направлении. Общее продвижение войск составило до четырех километров по фронту и двух — в глубину боевых порядков противника. В районе Серебрянского лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка продвинулись на полтора километра.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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Вчера, 08:00

Запорожское направление

На этом участке боевых действий ВСУ предприняли неудачную попытку наступать в направлении Работино, потеряв два танка, гаубицу "Гиацинт-Б" и САУ "Гвоздика".
«

"С утра 26 июля противник возобновил интенсивные наступательные действия на Ореховском направлении. Провел массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками", — указано в сводке.

Подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии отразили все атаки противника и удержали позиции.
Украинская армия потеряла в боях 22 танка, десять боевых машин пехоты, боевую бронированную машину и более ста бойцов.
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Донецкое направление

Вооруженные силы России отбили четыре украинские атаки в Донецкой Народной Республике.
«
"В районах населенных пунктов Дылеевка и Авдеевка уничтожены два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ", — уточнили в ведомстве.
Всего Киев потерял на этом участке фронта до 210 военных, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, две артиллерийские системы М777, три самоходных артиллерийских установки Krab, орудия Д-20 и Д-30, а также гаубицу М119.
Российские бойцы отразили атаку противника и на Южно-Донецком направлении в районе Никольского в Запорожской области.
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Купянское и Херсонское направления

Подразделениям 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск удалось продвинуться и занять более выгодные позиции на Куземовском направлении. Потери противника за сутки составили:
  • до 135 военнослужащих;
  • танк и три боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля;
  • артиллерийская система М777;
  • гаубицы "Мста-Б" и Д-20;
  • САУ "Гвоздика" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих. Кроме того, российские бойцы уничтожили склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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