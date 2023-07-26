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Российские военные уничтожили более 20 танков на Ореховском направлении
Российские военные уничтожили более 20 танков на Ореховском направлении - РИА Новости, 26.07.2023
Российские военные уничтожили более 20 танков на Ореховском направлении
Российские военные отбили массированную атаку ВСУ на ореховском направлении, уничтожено 22 танка, 10 БМП, более 100 украинских военнослужащих, сообщило... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:12
2023-07-26T15:12
2023-07-26T15:27
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Российские военные отбили массированную атаку ВСУ на ореховском направлении, уничтожено 22 танка, 10 БМП, более 100 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны России."С утра 26 июля противник возобновил интенсивные наступательные действия на ореховском направлении. Провел массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками. Мужественными и профессиональными действиями подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии все атаки ВСУ отражены. Позиции удержаны. В ходе боя уничтожены 22 танка противника, 10 боевых машин пехоты, боевая бронированная машина, а также более 100 украинских военнослужащих", - сообщили в ведомстве.
РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили более 20 танков на Ореховском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили 22 танка и десять БМП на Ореховском направлении