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Российские военные уничтожили более 20 танков на Ореховском направлении

Российские военные уничтожили более 20 танков на Ореховском направлении - РИА Новости, 26.07.2023

Российские военные уничтожили более 20 танков на Ореховском направлении

Российские военные отбили массированную атаку ВСУ на ореховском направлении, уничтожено 22 танка, 10 БМП, более 100 украинских военнослужащих, сообщило... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:12

2023-07-26T15:12

2023-07-26T15:27

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Российские военные отбили массированную атаку ВСУ на ореховском направлении, уничтожено 22 танка, 10 БМП, более 100 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны России."С утра 26 июля противник возобновил интенсивные наступательные действия на ореховском направлении. Провел массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками. Мужественными и профессиональными действиями подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии все атаки ВСУ отражены. Позиции удержаны. В ходе боя уничтожены 22 танка противника, 10 боевых машин пехоты, боевая бронированная машина, а также более 100 украинских военнослужащих", - сообщили в ведомстве.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)