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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 26.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении до 210-ти военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:12
2023-07-26T15:12
2023-07-26T15:19
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении до 210-ти военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.Там отметили, что в течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.В частности, на донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений, в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией "Южной" группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Северное, Марьинка и Водяное Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Спорное и Авдеевка в ДНР.В районах населенных пунктов Дылеевка и Авдееыка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника за сутки составили до 210-ти украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки "Krab" польского производства, орудия Д-20 и Д-30, а также гаубица М119 производства США", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 210 украинских солдат на Донецком направлении