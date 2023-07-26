https://ria.ru/20230726/poteri-1886280947.html

Вернулась половина. Австрийский офицер рассказал, что застало врасплох ВСУ

Вернулась половина. Австрийский офицер рассказал, что застало врасплох ВСУ - РИА Новости, 26.07.2023

Вернулась половина. Австрийский офицер рассказал, что застало врасплох ВСУ

Многих украинских военных, прошедших шестимесячную подготовку в странах НАТО, больше нет, заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T00:45

2023-07-26T00:45

2023-07-26T00:45

в мире

австрия

маркус райснер

нато

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Многих украинских военных, прошедших шестимесячную подготовку в странах НАТО, больше нет, заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью N-TV."Недавно я разговаривал с одним украинским товарищем: в соседнем подразделении командиром у них был 47-летний резервист. По неопытности он приказал взводу своих солдат отправиться прямо на минные поля. Вернулось чуть больше половины", — рассказал он.По его словам, такая ошибка сильно ударила по моральному духу бойцов ВСУ.Австрийский офицер также выразил мнение, что первая фаза украинского контрнаступления провалилась.

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Максим Горбачев

в мире, австрия, маркус райснер, нато, вооруженные силы украины, украина