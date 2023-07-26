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Вернулась половина. Австрийский офицер рассказал, что застало врасплох ВСУ
Вернулась половина. Австрийский офицер рассказал, что застало врасплох ВСУ - РИА Новости, 26.07.2023
Вернулась половина. Австрийский офицер рассказал, что застало врасплох ВСУ
Многих украинских военных, прошедших шестимесячную подготовку в странах НАТО, больше нет, заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T00:45
2023-07-26T00:45
2023-07-26T00:45
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австрия
маркус райснер
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украина
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Многих украинских военных, прошедших шестимесячную подготовку в странах НАТО, больше нет, заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью N-TV."Недавно я разговаривал с одним украинским товарищем: в соседнем подразделении командиром у них был 47-летний резервист. По неопытности он приказал взводу своих солдат отправиться прямо на минные поля. Вернулось чуть больше половины", — рассказал он.По его словам, такая ошибка сильно ударила по моральному духу бойцов ВСУ.Австрийский офицер также выразил мнение, что первая фаза украинского контрнаступления провалилась.
https://ria.ru/20230725/vsu-1886268828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, маркус райснер, нато, вооруженные силы украины, украина
В мире, Австрия, Маркус Райснер, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина
Вернулась половина. Австрийский офицер рассказал, что застало врасплох ВСУ
Австрийский полковник Райснер заявил о больших потерях в ВСУ из-за неопытности командиров