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Вернулась половина. Австрийский офицер рассказал, что застало врасплох ВСУ - РИА Новости, 26.07.2023
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00:45 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/poteri-1886280947.html
Вернулась половина. Австрийский офицер рассказал, что застало врасплох ВСУ
Вернулась половина. Австрийский офицер рассказал, что застало врасплох ВСУ - РИА Новости, 26.07.2023
Вернулась половина. Австрийский офицер рассказал, что застало врасплох ВСУ
Многих украинских военных, прошедших шестимесячную подготовку в странах НАТО, больше нет, заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T00:45
2023-07-26T00:45
в мире
австрия
маркус райснер
нато
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Многих украинских военных, прошедших шестимесячную подготовку в странах НАТО, больше нет, заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью N-TV."Недавно я разговаривал с одним украинским товарищем: в соседнем подразделении командиром у них был 47-летний резервист. По неопытности он приказал взводу своих солдат отправиться прямо на минные поля. Вернулось чуть больше половины", — рассказал он.По его словам, такая ошибка сильно ударила по моральному духу бойцов ВСУ.Австрийский офицер также выразил мнение, что первая фаза украинского контрнаступления провалилась.
https://ria.ru/20230725/vsu-1886268828.html
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в мире, австрия, маркус райснер, нато, вооруженные силы украины, украина
В мире, Австрия, Маркус Райснер, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина
Вернулась половина. Австрийский офицер рассказал, что застало врасплох ВСУ

Австрийский полковник Райснер заявил о больших потерях в ВСУ из-за неопытности командиров

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Многих украинских военных, прошедших шестимесячную подготовку в странах НАТО, больше нет, заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью N-TV.
«
"Недавно я разговаривал с одним украинским товарищем: в соседнем подразделении командиром у них был 47-летний резервист. По неопытности он приказал взводу своих солдат отправиться прямо на минные поля. Вернулось чуть больше половины", — рассказал он.
По его словам, такая ошибка сильно ударила по моральному духу бойцов ВСУ.
Австрийский офицер также выразил мнение, что первая фаза украинского контрнаступления провалилась.
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