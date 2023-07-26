https://ria.ru/20230726/postavki-1886326819.html

"Ветли Восток" нарастила поставки продукции в Китай при поддержке ЭКСАР

"Ветли Восток" нарастила поставки продукции в Китай при поддержке ЭКСАР - РИА Новости, 26.07.2023

"Ветли Восток" нарастила поставки продукции в Китай при поддержке ЭКСАР

Компания "Ветли Восток", которая производит печенье, сушки, крекеры, пряники и другие кондитерские изделия на Дальнем Востоке и поставляет их за рубеж, смогла... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:11

2023-07-26T11:11

2023-07-26T11:11

экономика

китай

россия

дальний восток

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Компания "Ветли Восток", которая производит печенье, сушки, крекеры, пряники и другие кондитерские изделия на Дальнем Востоке и поставляет их за рубеж, смогла увеличить объем поставок в Китай, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."Она воспользовалась страхованием отсрочки платежа для МСП, которую предоставляет ЭКСАР (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ - ред.), и минимизировала риски при работе с новым покупателем в КНР", - говорится в сообщении.Там добавляется, что первая партия затяжного и овсяного печенья, пряников, сушек собственного производства отправилась покупателям в Китае, а "Ветли Восток" получила защиту от коммерческих и политических рисков, которые могли привести к убыткам.В марте 2023 года "Ветли Восток" заключила с ЭКСАР договор страхования отсрочки платежа, разработанный специально для компаний сегмента МСП. Ранее у экспортера не было опыта работы с этим покупателем, поэтому поддержка ЭКСАР была ему особенна важна.Для принятия решения о страховании сделки ЭКСАР собирает информацию о покупателе, которая включает в себя объем бизнеса компании, ее репутацию на рынке, данные о ее собственниках, наличие судебных процессов, задолженности перед государственными органами. Проведение такой проверки со стороны ЭКСАР крайне важно для экспортера, особенно в самом начале сотрудничества с иностранной организацией, поскольку в большинстве случаев собрать информацию о зарубежных компаниях из открытых источников практически невозможно."При реализации новых экспортных проектов очень важно удостовериться в благонадежности партнера, хорошо оценить все риски. Как говорится: доверяй, но проверяй. Благодаря услуге ЭКСАР по страхованию отсрочки платежа мы смогли предложить нашему китайскому партнеру привлекательные условия оплаты нашей продукции уже после того, как она будет доставлена в порт назначения и проверена им по количеству и качеству. Партнер, конечно же, оценил такие условия. Стоит также отметить доступность страхования отсрочки платежа в ЭКСАР, ее стоимость составила для нас, как субъекта малого предпринимательства, всего 20 тысяч рублей. За эти деньги мы получили самое главное – уверенность в нашем экспортном проекте и долгосрочных отношениях с новым партнером", - сказал директор "Ветли Восток" Александр Окунь.Ранее ООО "Ветли Восток" уже пользовалось страховой поддержкой ЭКСАР. Так, в 2021 году в рамках той же программы страхования отсрочки платежа для МСП компания застраховала экспорт мучных кондитерских изделий собственного производства во Вьетнам.

https://ria.ru/20230724/torgovlya-1886042622.html

https://ria.ru/20230724/podderzhka-1885957083.html

китай

россия

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, китай, россия, дальний восток, российский экспортный центр (рэц)