https://ria.ru/20230726/posolstvo-1886339867.html

Посольство России в Кишиневе сократят до 25 человек

Посольство России в Кишиневе сократят до 25 человек - РИА Новости, 26.07.2023

Посольство России в Кишиневе сократят до 25 человек

Число дипломатов в посольстве России в Молдавии сократят до десяти человек, заявил официальный представитель молдавского правительства Даниел Водэ на брифинге... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:58

2023-07-26T11:58

2023-07-26T13:00

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молдавия

кишинев

политика

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КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Число дипломатов в посольстве России в Молдавии сократят до десяти человек, заявил официальный представитель молдавского правительства Даниел Водэ на брифинге по итогам заседания кабинета министров.Ранее глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил на заседании правительства о решении внешнеполитического ведомства сократить количество российских дипломатов."Сегодня посла Российской Федерации вызвали в министерство иностранных дел. В ходе встречи российская сторона была проинформирована о решении молдавских властей об уравнивании численности дипломатического, административно-технического и обслуживающего персонала Российской Федерации, действующего в нашей стране, с численностью Республики Молдова в Российской Федерации. Согласно этому решению, на нынешнем этапе представительство каждого государства на основе паритетного принципа должно составлять 10 дипломатических должностей и 15 административно-технических и служебных должностей", - сказал Водэ.Официальный представитель правительства подчеркнул, что данная мера принята в соответствии с положениями ст. 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, которая гласит, что "при отсутствии конкретного соглашения о численности персонала представительства государство пребывания может предложить, чтобы численность персонала представительства сохранялась в пределах, которые оно считает разумными и нормальными, учитывая обстоятельства и условия, существующие в государстве пребывания, и потребности данного представительства".Ранее посол России в Молдавии Олег Васнецов был вызван в молдавский МИД для дачи разъяснений после появления обвинений в адрес российских дипломатов в том, что они якобы участвуют в шпионаже. Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил ФСБ России в создании разведывательной сети в республике. В посольстве России в Кишиневе заявили, что узнали о шпионском скандале из прессы, а обвинения России в "дестабилизации и оказании влияния на внутренние политические процессы" стало уже своеобразной "визитной карточкой" скоординированной с Западом антироссийской политики властей Молдавии. В дипмиссии подчеркнули, что Россия в отличие от Запада уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела.

https://ria.ru/20230720/dipotnosheniya-1885370833.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, молдавия, кишинев, политика