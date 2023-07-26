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Посольство России в Кишиневе сократят до 25 человек - РИА Новости, 26.07.2023
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11:58 26.07.2023 (обновлено: 13:00 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/posolstvo-1886339867.html
Посольство России в Кишиневе сократят до 25 человек
Посольство России в Кишиневе сократят до 25 человек - РИА Новости, 26.07.2023
Посольство России в Кишиневе сократят до 25 человек
Число дипломатов в посольстве России в Молдавии сократят до десяти человек, заявил официальный представитель молдавского правительства Даниел Водэ на брифинге... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:58
2023-07-26T13:00
россия
молдавия
кишинев
политика
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КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Число дипломатов в посольстве России в Молдавии сократят до десяти человек, заявил официальный представитель молдавского правительства Даниел Водэ на брифинге по итогам заседания кабинета министров.Ранее глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил на заседании правительства о решении внешнеполитического ведомства сократить количество российских дипломатов."Сегодня посла Российской Федерации вызвали в министерство иностранных дел. В ходе встречи российская сторона была проинформирована о решении молдавских властей об уравнивании численности дипломатического, административно-технического и обслуживающего персонала Российской Федерации, действующего в нашей стране, с численностью Республики Молдова в Российской Федерации. Согласно этому решению, на нынешнем этапе представительство каждого государства на основе паритетного принципа должно составлять 10 дипломатических должностей и 15 административно-технических и служебных должностей", - сказал Водэ.Официальный представитель правительства подчеркнул, что данная мера принята в соответствии с положениями ст. 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, которая гласит, что "при отсутствии конкретного соглашения о численности персонала представительства государство пребывания может предложить, чтобы численность персонала представительства сохранялась в пределах, которые оно считает разумными и нормальными, учитывая обстоятельства и условия, существующие в государстве пребывания, и потребности данного представительства".Ранее посол России в Молдавии Олег Васнецов был вызван в молдавский МИД для дачи разъяснений после появления обвинений в адрес российских дипломатов в том, что они якобы участвуют в шпионаже. Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил ФСБ России в создании разведывательной сети в республике. В посольстве России в Кишиневе заявили, что узнали о шпионском скандале из прессы, а обвинения России в "дестабилизации и оказании влияния на внутренние политические процессы" стало уже своеобразной "визитной карточкой" скоординированной с Западом антироссийской политики властей Молдавии. В дипмиссии подчеркнули, что Россия в отличие от Запада уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела.
https://ria.ru/20230720/dipotnosheniya-1885370833.html
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россия, молдавия, кишинев, политика
Россия, Молдавия, Кишинев, Политика
Посольство России в Кишиневе сократят до 25 человек

Правительство Молдавии заявило о сокращении числа дипломатов в посольстве России до десяти

© Sputnik Moldova/Мирослав РотарьПосольство России в Молдавии
Посольство России в Молдавии
© Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
Посольство России в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Число дипломатов в посольстве России в Молдавии сократят до десяти человек, заявил официальный представитель молдавского правительства Даниел Водэ на брифинге по итогам заседания кабинета министров.
Ранее глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил на заседании правительства о решении внешнеполитического ведомства сократить количество российских дипломатов.
"Сегодня посла Российской Федерации вызвали в министерство иностранных дел. В ходе встречи российская сторона была проинформирована о решении молдавских властей об уравнивании численности дипломатического, административно-технического и обслуживающего персонала Российской Федерации, действующего в нашей стране, с численностью Республики Молдова в Российской Федерации. Согласно этому решению, на нынешнем этапе представительство каждого государства на основе паритетного принципа должно составлять 10 дипломатических должностей и 15 административно-технических и служебных должностей", - сказал Водэ.
Официальный представитель правительства подчеркнул, что данная мера принята в соответствии с положениями ст. 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, которая гласит, что "при отсутствии конкретного соглашения о численности персонала представительства государство пребывания может предложить, чтобы численность персонала представительства сохранялась в пределах, которые оно считает разумными и нормальными, учитывая обстоятельства и условия, существующие в государстве пребывания, и потребности данного представительства".
Ранее посол России в Молдавии Олег Васнецов был вызван в молдавский МИД для дачи разъяснений после появления обвинений в адрес российских дипломатов в том, что они якобы участвуют в шпионаже. Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил ФСБ России в создании разведывательной сети в республике. В посольстве России в Кишиневе заявили, что узнали о шпионском скандале из прессы, а обвинения России в "дестабилизации и оказании влияния на внутренние политические процессы" стало уже своеобразной "визитной карточкой" скоординированной с Западом антироссийской политики властей Молдавии. В дипмиссии подчеркнули, что Россия в отличие от Запада уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела.
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