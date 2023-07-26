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Во Львове пропала гуманитарная помощь на миллион долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 26.07.2023
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11:36 26.07.2023 (обновлено: 11:43 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/pomosch-1886333633.html
Во Львове пропала гуманитарная помощь на миллион долларов, пишут СМИ
Во Львове пропала гуманитарная помощь на миллион долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 26.07.2023
Во Львове пропала гуманитарная помощь на миллион долларов, пишут СМИ
Во Львове пропала гуманитарная помощь на сумму около миллиона долларов, сообщило украинское издание NGL.media. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:36
2023-07-26T11:43
в мире
львов
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Во Львове пропала гуманитарная помощь на сумму около миллиона долларов, сообщило украинское издание NGL.media. "Речь идет о реальном случае исчезновения около 10 тысяч тактических аптечек IFAK общей стоимостью 33,6 миллиона гривен, закупленных и отправленных американскими волонтерами для ВСУ", - пишет издание по итогам журналистского расследования. По его данным, после начала специальной военной операции РФ на Украине украинская диаспора в США начала оказывать активную помощь украинским войскам и гражданскому населению. Одной из самых активных организаций стал Объединенный украинский американский комитет помощи. Утверждается, что за полтора года организация отправила более 30 морских контейнеров с гуманитарной помощью, а стоимость доставки из США на Украину одного морского контейнера составляла около 8-10 тысяч долларов. В октябре 2022 года в комитет обратилась американка украинского происхождения Лилия Тащук, которая заявила, что сотрудничает со Львовской областной военной администрацией и та могла бы взять на себя оплату доставки помощи во Львов. В том же месяце на Украину был отправлен контейнер, в котором находились противогазы, спальные мешки, зимняя форма и обувь, а также почти 10 тысяч военных аптечек IFAK общей стоимостью около одного 1 миллиона долларов. Позже выяснилось, что груз не попал в "Центр волонтерства и защиты", как это предполагалось первоначально, а был передан военным областной военной администрацией. Утверждается, что Львовская обладминистрация подтвердила получение части груза, но уверяла, что там не оказалось аптечек, которые были самой ценной частью гуманитарной помощи. "Груз привезли на пункт пропуска через польско-украинскую границу, его даже зарегистрировали польские таможенники. Потом с ним что-то произошло, его распломбировали, и неизвестным образом часть вещей оказалась во Львове на складе Львовской обладминистрации, а остальная часть просто исчезла", - пишет издание.
https://ria.ru/20230725/kiev-1886112965.html
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в мире, львов, украина, вооруженные силы украины
В мире, Львов, Украина, Вооруженные силы Украины
Во Львове пропала гуманитарная помощь на миллион долларов, пишут СМИ

NGL.media: во Львове пропала гуманитарная помощь на сумму около миллиона долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Во Львове пропала гуманитарная помощь на сумму около миллиона долларов, сообщило украинское издание NGL.media.
«
"Речь идет о реальном случае исчезновения около 10 тысяч тактических аптечек IFAK общей стоимостью 33,6 миллиона гривен, закупленных и отправленных американскими волонтерами для ВСУ", - пишет издание по итогам журналистского расследования.
По его данным, после начала специальной военной операции РФ на Украине украинская диаспора в США начала оказывать активную помощь украинским войскам и гражданскому населению. Одной из самых активных организаций стал Объединенный украинский американский комитет помощи. Утверждается, что за полтора года организация отправила более 30 морских контейнеров с гуманитарной помощью, а стоимость доставки из США на Украину одного морского контейнера составляла около 8-10 тысяч долларов.
В октябре 2022 года в комитет обратилась американка украинского происхождения Лилия Тащук, которая заявила, что сотрудничает со Львовской областной военной администрацией и та могла бы взять на себя оплату доставки помощи во Львов. В том же месяце на Украину был отправлен контейнер, в котором находились противогазы, спальные мешки, зимняя форма и обувь, а также почти 10 тысяч военных аптечек IFAK общей стоимостью около одного 1 миллиона долларов. Позже выяснилось, что груз не попал в "Центр волонтерства и защиты", как это предполагалось первоначально, а был передан военным областной военной администрацией.
Утверждается, что Львовская обладминистрация подтвердила получение части груза, но уверяла, что там не оказалось аптечек, которые были самой ценной частью гуманитарной помощи. "Груз привезли на пункт пропуска через польско-украинскую границу, его даже зарегистрировали польские таможенники. Потом с ним что-то произошло, его распломбировали, и неизвестным образом часть вещей оказалась во Львове на складе Львовской обладминистрации, а остальная часть просто исчезла", - пишет издание.
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