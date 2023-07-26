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В Самарской области подожгли релейный шкаф - РИА Новости, 26.07.2023
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13:15 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/podzhog-1886358881.html
В Самарской области подожгли релейный шкаф
В Самарской области подожгли релейный шкаф - РИА Новости, 26.07.2023
В Самарской области подожгли релейный шкаф
Релейный шкаф подожгли ночью на железной дороге в Самаре, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:15
2023-07-26T13:15
самара
самарская область
происшествия
россия
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САМАРА, 26 июл — РИА Новости. Релейный шкаф подожгли ночью на железной дороге в Самаре, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По информации в телеграм-канале SHOT, неизвестный поджег релейный шкаф в районе Шведской слободы в Самарской области, оборудование контролировало прохождение поездов и работу светофоров. Отмечается, что через несколько минут шкаф потух сам, к задержкам в движении поездов это не привело. "Факт поджога релейного шкафа на железной дороге в районе микрорайона Шведская слобода подтверждаю, все правоохранительные службы области работают, возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", - сказал собеседник агентства. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до пяти лет.
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самара, самарская область, происшествия, россия
Самара, Самарская область, Происшествия, Россия
В Самарской области подожгли релейный шкаф

Релейный шкаф подожгли на железной дороге в Самарской области

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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САМАРА, 26 июл — РИА Новости. Релейный шкаф подожгли ночью на железной дороге в Самаре, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По информации в телеграм-канале SHOT, неизвестный поджег релейный шкаф в районе Шведской слободы в Самарской области, оборудование контролировало прохождение поездов и работу светофоров. Отмечается, что через несколько минут шкаф потух сам, к задержкам в движении поездов это не привело.
"Факт поджога релейного шкафа на железной дороге в районе микрорайона Шведская слобода подтверждаю, все правоохранительные службы области работают, возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", - сказал собеседник агентства. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до пяти лет.
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