https://ria.ru/20230726/podzhog-1886358881.html

В Самарской области подожгли релейный шкаф

В Самарской области подожгли релейный шкаф - РИА Новости, 26.07.2023

В Самарской области подожгли релейный шкаф

Релейный шкаф подожгли ночью на железной дороге в Самаре, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:15

2023-07-26T13:15

2023-07-26T13:15

самара

самарская область

происшествия

россия

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САМАРА, 26 июл — РИА Новости. Релейный шкаф подожгли ночью на железной дороге в Самаре, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По информации в телеграм-канале SHOT, неизвестный поджег релейный шкаф в районе Шведской слободы в Самарской области, оборудование контролировало прохождение поездов и работу светофоров. Отмечается, что через несколько минут шкаф потух сам, к задержкам в движении поездов это не привело. "Факт поджога релейного шкафа на железной дороге в районе микрорайона Шведская слобода подтверждаю, все правоохранительные службы области работают, возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", - сказал собеседник агентства. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до пяти лет.

https://ria.ru/20230714/podzhog-1884096453.html

самара

самарская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

самара, самарская область, происшествия, россия