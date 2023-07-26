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Госдума приняла закон о переводах между своими счетами без комиссии
Госдума приняла закон о переводах между своими счетами без комиссии - РИА Новости, 26.07.2023
Госдума приняла закон о переводах между своими счетами без комиссии
Госдума приняла закон, разрешающий россиянам переводить без комиссий до 30 миллионов рублей в месяц между своими счетами в разных банках. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:27
2023-07-26T13:27
2023-07-26T18:13
госдума рф
анатолий аксаков
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, разрешающий россиянам переводить без комиссий до 30 миллионов рублей в месяц между своими счетами в разных банках.Документ запрещает кредитным организациям ограничивать размер или количество операций по таким переводам в пределах этой суммы.Как отметил глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комиссия сохранится лишь при переводах по номеру карты, а также совершаемых лично в отделении банка, что будет стимулировать переход на онлайн-переводы.Центробанк уточнил, что переводы в отделениях — более затратная операция для банков, а при переводах по номеру карты не всегда можно определить получателя средств, в отличие от перевода по номеру телефона через СБП или по номеру счета.Другие нововведенияЗакон обязывает кредитные организации раскрывать в местах оказания услуг, на своем официальном сайте и в мобильном приложении информацию о правилах взимания и невзимания комиссии.Банки будут обязаны бесплатно информировать россиян об истечении их вкладов:В Банке России поясняли, что это поможет более грамотно распоряжаться средствами и не допускать их "зависания" на условиях до востребования.Положения закона о бесплатных онлайн-переводах должны вступить в силу через девять месяцев после его официального опубликования, а информировать клиентов о скором окончании срока вклада банки будут обязаны уже через шесть месяцев после публикации.
https://ria.ru/20230716/komissiya-1884507125.html
https://ria.ru/20230306/komissiya-1856223030.html
https://ria.ru/20230726/inostrantsy-1886363134.html
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госдума рф, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), экономика
Госдума РФ, Анатолий Аксаков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Госдума приняла закон о переводах между своими счетами без комиссии
Госдума приняла закон о переводе без комиссии между своими счетами до 30 миллионов рублей
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Госдума приняла закон
, разрешающий россиянам переводить без комиссий до 30 миллионов рублей в месяц между своими счетами в разных банках.
Документ запрещает кредитным организациям ограничивать размер или количество операций по таким переводам в пределах этой суммы.
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Как отметил глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков
, комиссия сохранится лишь при переводах по номеру карты, а также совершаемых лично в отделении банка, что будет стимулировать переход на онлайн-переводы.
Центробанк уточнил, что переводы в отделениях — более затратная операция для банков, а при переводах по номеру карты не всегда можно определить получателя средств, в отличие от перевода по номеру телефона через СБП или по номеру счета.
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Закон обязывает кредитные организации раскрывать в местах оказания услуг, на своем официальном сайте и в мобильном приложении информацию о правилах взимания и невзимания комиссии.
Банки будут обязаны бесплатно информировать россиян об истечении их вкладов:
- срочных — не позже чем за пять календарных дней до окончания срока;
- вкладов, внесенных на условиях выдачи при определенных обстоятельствах, — в течение пяти календарных дней после наступления таких обстоятельств.
В Банке России поясняли, что это поможет более грамотно распоряжаться средствами и не допускать их "зависания" на условиях до востребования.
Положения закона о бесплатных онлайн-переводах должны вступить в силу через девять месяцев после его официального опубликования, а информировать клиентов о скором окончании срока вклада банки будут обязаны уже через шесть месяцев после публикации.
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