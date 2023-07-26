https://ria.ru/20230726/perevody-1886363690.html

Госдума приняла закон о переводах между своими счетами без комиссии

Госдума приняла закон о переводах между своими счетами без комиссии - РИА Новости, 26.07.2023

Госдума приняла закон о переводах между своими счетами без комиссии

Госдума приняла закон, разрешающий россиянам переводить без комиссий до 30 миллионов рублей в месяц между своими счетами в разных банках. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:27

2023-07-26T13:27

2023-07-26T18:13

госдума рф

анатолий аксаков

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, разрешающий россиянам переводить без комиссий до 30 миллионов рублей в месяц между своими счетами в разных банках.Документ запрещает кредитным организациям ограничивать размер или количество операций по таким переводам в пределах этой суммы.Как отметил глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комиссия сохранится лишь при переводах по номеру карты, а также совершаемых лично в отделении банка, что будет стимулировать переход на онлайн-переводы.Центробанк уточнил, что переводы в отделениях — более затратная операция для банков, а при переводах по номеру карты не всегда можно определить получателя средств, в отличие от перевода по номеру телефона через СБП или по номеру счета.Другие нововведенияЗакон обязывает кредитные организации раскрывать в местах оказания услуг, на своем официальном сайте и в мобильном приложении информацию о правилах взимания и невзимания комиссии.Банки будут обязаны бесплатно информировать россиян об истечении их вкладов:В Банке России поясняли, что это поможет более грамотно распоряжаться средствами и не допускать их "зависания" на условиях до востребования.Положения закона о бесплатных онлайн-переводах должны вступить в силу через девять месяцев после его официального опубликования, а информировать клиентов о скором окончании срока вклада банки будут обязаны уже через шесть месяцев после публикации.

https://ria.ru/20230716/komissiya-1884507125.html

https://ria.ru/20230306/komissiya-1856223030.html

https://ria.ru/20230726/inostrantsy-1886363134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), экономика