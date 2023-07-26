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ОБСЕ выразила готовность стать наблюдателем за перемирием на Украине
ОБСЕ выразила готовность стать наблюдателем за перемирием на Украине - РИА Новости, 26.07.2023
ОБСЕ выразила готовность стать наблюдателем за перемирием на Украине
ОБСЕ готова выступать наблюдателем за перемирием на Украине, но до этого еще далеко, заявила генеральный секретарь организации Хельга Шмид. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T19:50
2023-07-26T19:50
2023-07-26T19:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вашингтон (штат)
россия
сергей лавров
хельга шмид
обсе
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. ОБСЕ готова выступать наблюдателем за перемирием на Украине, но до этого еще далеко, заявила генеральный секретарь организации Хельга Шмид. "Мы готовы, у нас есть опыт, но это когда придет время. Будет необходим кто-то, кто сможет следить за прекращением огня и удостоверять в его соблюдении. Это должно быть запрошено сторонами, но мы не на той стадии", - сказала она, выступая на семинаре в аналитическом центре Уилсона в Вашингтоне. По словам Шмид, "об этом тяжело спекулировать", но ОБСЕ первой ответила на начало кризиса на Украине в 2014 году. Для продолжения специальной мониторинговой миссии (СММ), помогавшей в установлении коротких перемирий для местных жителей, не хватило "консенсуса между сторонами", добавила Шмид. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 19 января, что ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя все дальше от своих принципов. По его словам, в ходе спецоперации всплыли сведения, которые "дают основание подозревать, что некоторые сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не просто укрывали, скрывали информацию о реальном положении дел, но по сути дела помогали украинскому режиму при подготовке проведения силовых акций против гражданского населения.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885836200.html
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ОБСЕ выразила готовность стать наблюдателем за перемирием на Украине
Генсек Шмид: ОБСЕ готова выступить наблюдателем за перемирием на Украине