Рейтинг@Mail.ru
ОБСЕ выразила готовность стать наблюдателем за перемирием на Украине - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:50 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/peremirie-1886477231.html
ОБСЕ выразила готовность стать наблюдателем за перемирием на Украине
ОБСЕ выразила готовность стать наблюдателем за перемирием на Украине - РИА Новости, 26.07.2023
ОБСЕ выразила готовность стать наблюдателем за перемирием на Украине
ОБСЕ готова выступать наблюдателем за перемирием на Украине, но до этого еще далеко, заявила генеральный секретарь организации Хельга Шмид. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T19:50
2023-07-26T19:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вашингтон (штат)
россия
сергей лавров
хельга шмид
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935607_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_ce204986ed8e79ab4de53d6631f6cb85.jpg
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. ОБСЕ готова выступать наблюдателем за перемирием на Украине, но до этого еще далеко, заявила генеральный секретарь организации Хельга Шмид. "Мы готовы, у нас есть опыт, но это когда придет время. Будет необходим кто-то, кто сможет следить за прекращением огня и удостоверять в его соблюдении. Это должно быть запрошено сторонами, но мы не на той стадии", - сказала она, выступая на семинаре в аналитическом центре Уилсона в Вашингтоне. По словам Шмид, "об этом тяжело спекулировать", но ОБСЕ первой ответила на начало кризиса на Украине в 2014 году. Для продолжения специальной мониторинговой миссии (СММ), помогавшей в установлении коротких перемирий для местных жителей, не хватило "консенсуса между сторонами", добавила Шмид. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 19 января, что ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя все дальше от своих принципов. По его словам, в ходе спецоперации всплыли сведения, которые "дают основание подозревать, что некоторые сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не просто укрывали, скрывали информацию о реальном положении дел, но по сути дела помогали украинскому режиму при подготовке проведения силовых акций против гражданского населения.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885836200.html
украина
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935607_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73cc6a28d11672380c52d32228e37ad5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вашингтон (штат), россия, сергей лавров, хельга шмид, обсе, смм обсе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вашингтон (штат), Россия, Сергей Лавров, Хельга Шмид, ОБСЕ, СММ ОБСЕ
ОБСЕ выразила готовность стать наблюдателем за перемирием на Украине

Генсек Шмид: ОБСЕ готова выступить наблюдателем за перемирием на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. ОБСЕ готова выступать наблюдателем за перемирием на Украине, но до этого еще далеко, заявила генеральный секретарь организации Хельга Шмид.
"Мы готовы, у нас есть опыт, но это когда придет время. Будет необходим кто-то, кто сможет следить за прекращением огня и удостоверять в его соблюдении. Это должно быть запрошено сторонами, но мы не на той стадии", - сказала она, выступая на семинаре в аналитическом центре Уилсона в Вашингтоне.
По словам Шмид, "об этом тяжело спекулировать", но ОБСЕ первой ответила на начало кризиса на Украине в 2014 году. Для продолжения специальной мониторинговой миссии (СММ), помогавшей в установлении коротких перемирий для местных жителей, не хватило "консенсуса между сторонами", добавила Шмид.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 19 января, что ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя все дальше от своих принципов. По его словам, в ходе спецоперации всплыли сведения, которые "дают основание подозревать, что некоторые сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не просто укрывали, скрывали информацию о реальном положении дел, но по сути дела помогали украинскому режиму при подготовке проведения силовых акций против гражданского населения.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Европа отдает Украине последнее
24 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВашингтон (штат)РоссияСергей ЛавровХельга ШмидОБСЕСММ ОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала