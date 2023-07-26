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Мосгорсуд отправил бывшего замглавы Минцифры в СИЗО - РИА Новости, 26.07.2023
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14:26 26.07.2023 (обновлено: 14:31 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/parshin-1886385677.html
Мосгорсуд отправил бывшего замглавы Минцифры в СИЗО
Мосгорсуд отправил бывшего замглавы Минцифры в СИЗО - РИА Новости, 26.07.2023
Мосгорсуд отправил бывшего замглавы Минцифры в СИЗО
Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте бывшего заместителя министра цифрового развития РФ Максима Паршина и отправил его под стражу по делу о получении... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:26
2023-07-26T14:31
московский городской суд
россия
москва
максим паршин
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте бывшего заместителя министра цифрового развития РФ Максима Паршина и отправил его под стражу по делу о получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Басманный суд столицы в середине июля отправил Паршина под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Прокуратура обжаловала это решение, посчитав, что Паршин, находясь на свободе, может "использовать свое положение для оказания влияния на свидетелей, в том числе угрожать им". Защита заявила, что не видит оснований для ужесточения меры пресечения."Постановление Басманного суда Москвы изменить, изменить обвиняемому Паршину меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу до 12 сентября", - огласила решение судья.Паршина взяли под стражу в зале суда, после чего заключили его в "аквариум".Как выяснилось в ходе заседания, оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года. "Я впечатлен тем, насколько следствие длительное время держало меня под колпаком, осуществляло тотальный контроль за моей жизнью, которая ему была известна подчас лучше меня самого", - отметил он.Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Вину Паршин не признает.Ещё одним фигурантом этого дела является бизнесмен Александр Моносов, ему вменяют дачу взятки.Паршин - бывший замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, президент Федерации спортивного программирования. Занимался такими темами, как развитие и поддержка IT, цифровое импортозамещение, льготы для сотрудников этой сферы.
https://ria.ru/20230722/arest-1885659337.html
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московский городской суд, россия, москва, максим паршин
Московский городской суд, Россия, Москва, Максим Паршин
Мосгорсуд отправил бывшего замглавы Минцифры в СИЗО

Мосгорсуд отправил бывшего замглавы Минцифры Паршина в СИЗО по делу о получении взятки

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМаксим Паршин
Максим Паршин - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Максим Паршин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте бывшего заместителя министра цифрового развития РФ Максима Паршина и отправил его под стражу по делу о получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Басманный суд столицы в середине июля отправил Паршина под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Прокуратура обжаловала это решение, посчитав, что Паршин, находясь на свободе, может "использовать свое положение для оказания влияния на свидетелей, в том числе угрожать им". Защита заявила, что не видит оснований для ужесточения меры пресечения.
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"Постановление Басманного суда Москвы изменить, изменить обвиняемому Паршину меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу до 12 сентября", - огласила решение судья.
Паршина взяли под стражу в зале суда, после чего заключили его в "аквариум".
Как выяснилось в ходе заседания, оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года. "Я впечатлен тем, насколько следствие длительное время держало меня под колпаком, осуществляло тотальный контроль за моей жизнью, которая ему была известна подчас лучше меня самого", - отметил он.
Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Вину Паршин не признает.
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Ещё одним фигурантом этого дела является бизнесмен Александр Моносов, ему вменяют дачу взятки.
Паршин - бывший замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, президент Федерации спортивного программирования. Занимался такими темами, как развитие и поддержка IT, цифровое импортозамещение, льготы для сотрудников этой сферы.
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