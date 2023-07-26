https://ria.ru/20230726/park-1886289636.html

В приморском Большом Камне проект парка культуры получит финансирование

В приморском Большом Камне проект парка культуры получит финансирование - РИА Новости, 26.07.2023

В приморском Большом Камне проект парка культуры получит финансирование

Проект парка культуры в городе Большой Камень в Приморье стал одним из победителей Второго всероссийского конкурса благоустройства регионов Дальнего Востока, он РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T05:23

2023-07-26T05:23

2023-07-26T05:23

общество

россия

дальний восток

большой камень

олег кожемяко

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Проект парка культуры в городе Большой Камень в Приморье стал одним из победителей Второго всероссийского конкурса благоустройства регионов Дальнего Востока, он получит 150 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщает правительство региона. "Итоги второго всероссийского конкурса благоустройства регионов Дальнего Востока подвел накануне во Владивостоке министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. В числе лучших – семь проектов из Приморья, в том числе Андреевский парк Большого Камня", - говорится в сообщении. С парка открывается вид на море, он расположен между городским парком и основной жилой зоной города. По данным мэрии, территорией парка ежедневно могут пользоваться почти 40 тысяч человек, но сейчас она недостаточно озеленена. В рамках проекта на площади 1,2 гектара оборудуют прогулочную зону, сухой фонтан, площадку для детей и кафе. Работы начнутся в 2024 году. Проект парка получил один из самых больших грантов - 150 миллионов рублей. Столько же выделят из федерального бюджета на благоустройство набережной в Лучегорске. Всероссийский конкурс благоустройства регионов Дальнего Востока проводится по поручению президента России Владимира Путина по итогам седьмого Восточного экономического форума. В первом конкурсе победили два проекта из Приморья. Ранее регион участвовал во всероссийском конкурсе благоустройства для городов с численностью населения до 200 тысяч человек, исторических поселений федерального и регионального значения. Тогда выиграли проекты в Спасске-Дальнем, Большом Камне и Артеме. Оба конкурса проводятся в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Ранее глава Приморья Олег Кожемяко представил председателю правительства России Михаилу Мишустину павильон края на Всероссийском форуме благоустройства, который прошел во Владивостоке. Тот высоко оценил работы по благоустройству в регионе. Кожемяко рассказал, что соответствующая программа очень востребована среди приморцев. В перечень лучших муниципальных практик Минстрой России включил объекты в Приморье: видовую сопку Бурачка, сквер на Окатовой, сквер с китами, рассказал Кожемяко Мишустину. В регионе в сфере благоустройства в городах и поселках реализуются инициированная главой региона Олегом Кожемяко программа "1000 дворов", разработанная Минвостокразвития РФ программа "1000 дворов Дальнего Востока", федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Работы идут по результатам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, регионального конкурса "Твой проект" и в рамках проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС). С 2019 года в рамках этих программ было благоустроено около 4 тысяч дворов и общественных территорий, в том числе в прошлом году – свыше 500. В конце мая Кожемяко открыл Центр гражданских инициатив для координации деятельности ТОС.

https://realty.ria.ru/20230724/primorye-1885898523.html

https://ria.ru/20230721/remont-1885406035.html

россия

дальний восток

большой камень

приморский край

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общество, россия, дальний восток, большой камень, олег кожемяко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), приморский край