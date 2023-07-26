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В День крещения Руси к памятнику князю Владимиру в Москве доставят его мощи - РИА Новости, 26.07.2023
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Религия
 
11:10 26.07.2023 (обновлено: 11:46 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/pamyatnik-1886326360.html
В День крещения Руси к памятнику князю Владимиру в Москве доставят его мощи
В День крещения Руси к памятнику князю Владимиру в Москве доставят его мощи - РИА Новости, 26.07.2023
В День крещения Руси к памятнику князю Владимиру в Москве доставят его мощи
В День крещения Руси к памятнику князю Владимиру перенесут мощи святого из храма Христа Спасителя после проведения патриаршего молебна, сообщил во время... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:10
2023-07-26T11:46
религия
москва
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
русская православная церковь
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В День крещения Руси к памятнику князю Владимиру перенесут мощи святого из храма Христа Спасителя после проведения патриаршего молебна, сообщил во время видеомоста в медиагруппе "Россия сегодня" начальник управления по связям с религиозными организациями Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Константин Блаженов. "Московское духовенство выстроится на Соборной площади и через Боровицкие ворота Московского кремля выйдет на Боровицкую площадь к памятнику князю Владимиру. У князя Владимира будет совершен молебен патриархом, а после завершения – ориентировочно около 13 часов – начнется доступ верующих к мощам князя Владимира, который будет доставлен туда из храма Христа Спасителя", – сказал он во время видеомоста в медиагруппе "Россия сегодня", приуроченного ко Дню крещения Руси. 1035-летие крещения Руси, предопределившего историческое развитие России, отмечается в 2023 году. Русская православная церковь празднует День крещения Руси 28 июля. Ожидается, что в этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.
https://ria.ru/20220728/kreschenie-1805053046.html
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москва, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), русская православная церковь
Религия, Москва, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Русская православная церковь
В День крещения Руси к памятнику князю Владимиру в Москве доставят его мощи

Блаженов: в День крещения Руси к памятнику князю Владимиру в Москве доставят его мощи

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПамятник князю Владимиру на Боровицком холме в Москве
Памятник князю Владимиру на Боровицком холме в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Памятник князю Владимиру на Боровицком холме в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В День крещения Руси к памятнику князю Владимиру перенесут мощи святого из храма Христа Спасителя после проведения патриаршего молебна, сообщил во время видеомоста в медиагруппе "Россия сегодня" начальник управления по связям с религиозными организациями Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Константин Блаженов.
«
"Московское духовенство выстроится на Соборной площади и через Боровицкие ворота Московского кремля выйдет на Боровицкую площадь к памятнику князю Владимиру. У князя Владимира будет совершен молебен патриархом, а после завершения – ориентировочно около 13 часов – начнется доступ верующих к мощам князя Владимира, который будет доставлен туда из храма Христа Спасителя", – сказал он во время видеомоста в медиагруппе "Россия сегодня", приуроченного ко Дню крещения Руси.
1035-летие крещения Руси, предопределившего историческое развитие России, отмечается в 2023 году. Русская православная церковь празднует День крещения Руси 28 июля. Ожидается, что в этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.
Крест во время литургии под открытым небом на Соборной площади Московского Кремля в День празднования 1030-летия Крещения Руси - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
День крещения Руси
28 июля 2022, 02:38
 
РелигияМоскваВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Русская православная церковь
 
 
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