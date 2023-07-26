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МИД ответит на решение Молдавии сократить численность дипмиссии России - РИА Новости, 26.07.2023
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11:34 26.07.2023 (обновлено: 11:42 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/otvet-1886333072.html
МИД ответит на решение Молдавии сократить численность дипмиссии России
МИД ответит на решение Молдавии сократить численность дипмиссии России - РИА Новости, 26.07.2023
МИД ответит на решение Молдавии сократить численность дипмиссии России
Решение Молдавии сократить численность посольства России в Кишиневе ничем не обосновано, российская сторона ответит на это решение, сообщила на брифинге в... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:34
2023-07-26T11:42
молдавия
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Решение Молдавии сократить численность посольства России в Кишиневе ничем не обосновано, российская сторона ответит на это решение, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы расцениваем это как ничем не обоснованные недружественные действия, которые не останутся без ответа", - сказала она.Таким образом Захарова прокомментировала заявление главы молдавского МИД о том, что Молдавия сократит численность персонала посольства России.Она добавила, что "это - очередной шаг к разрушению двусторонних отношений со стороны кишиневского режима".
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молдавия, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Молдавия, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
МИД ответит на решение Молдавии сократить численность дипмиссии России

В МИД назвали решение Молдавии о сокращении численности дипмиссии России необоснованным

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Решение Молдавии сократить численность посольства России в Кишиневе ничем не обосновано, российская сторона ответит на это решение, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Мы расцениваем это как ничем не обоснованные недружественные действия, которые не останутся без ответа", - сказала она.
Таким образом Захарова прокомментировала заявление главы молдавского МИД о том, что Молдавия сократит численность персонала посольства России.
Она добавила, что "это - очередной шаг к разрушению двусторонних отношений со стороны кишиневского режима".
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