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МИД ответит на решение Молдавии сократить численность дипмиссии России

МИД ответит на решение Молдавии сократить численность дипмиссии России - РИА Новости, 26.07.2023

МИД ответит на решение Молдавии сократить численность дипмиссии России

Решение Молдавии сократить численность посольства России в Кишиневе ничем не обосновано, российская сторона ответит на это решение, сообщила на брифинге в... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:34

2023-07-26T11:34

2023-07-26T11:42

молдавия

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Решение Молдавии сократить численность посольства России в Кишиневе ничем не обосновано, российская сторона ответит на это решение, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы расцениваем это как ничем не обоснованные недружественные действия, которые не останутся без ответа", - сказала она.Таким образом Захарова прокомментировала заявление главы молдавского МИД о том, что Молдавия сократит численность персонала посольства России.Она добавила, что "это - очередной шаг к разрушению двусторонних отношений со стороны кишиневского режима".

https://ria.ru/20230720/dipotnosheniya-1885370833.html

молдавия

россия

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молдавия, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова