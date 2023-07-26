https://ria.ru/20230726/otravlenie-1886290992.html

В Приморье четыре ребенка попали в больницу с признаками отравления горючим

В Приморье четыре ребенка попали в больницу с признаками отравления горючим - РИА Новости, 26.07.2023

В Приморье четыре ребенка попали в больницу с признаками отравления горючим

Четверо детей за две недели попали в больницу в Приморском крае с признаками отравления жидкостью для розжига или нефтепродуктами, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T06:04

2023-07-26T06:04

2023-07-26T08:24

происшествия

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл — РИА Новости. Четверо детей за две недели попали в больницу в Приморском крае с признаками отравления жидкостью для розжига или нефтепродуктами, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава."Одному из юных приморцев в больнице помыли желудок и отпустили на амбулаторное лечение. Трое детей находятся в больницах Владивостока. Их состояние врачи оценивают как среднетяжелое", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе предупредили, что такие жидкости вызывают рвоту, интоксикацию, тяжелые повреждения органов. При этом попытки спровоцировать рвотный рефлекс или самостоятельно промыть желудок отравившемуся приводят к повреждению дыхательных путей и попаданию яда в легкие."Моментально развивается липоидная пневмония, которая протекает очень тяжело и с осложнениями", — отметили в ведомстве.Нередко такая пневмония заканчивается печально, заключили там.

https://ria.ru/20230718/rassledovanie-1884933743.html

приморский край

владивосток

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происшествия, приморский край, владивосток