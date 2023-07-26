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Володин призвал депутатов пожертвовать отпусками - РИА Новости, 26.07.2023
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14:39 26.07.2023 (обновлено: 14:57 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/otpusk-1886390676.html
Володин призвал депутатов пожертвовать отпусками
Володин призвал депутатов пожертвовать отпусками - РИА Новости, 26.07.2023
Володин призвал депутатов пожертвовать отпусками
Правильно будет пожертвовать депутатам Госдумы своими отпусками и заняться вопросом закона о бюджете, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:39
2023-07-26T14:57
вячеслав володин
россия
госдума рф
политика
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Правильно будет пожертвовать депутатам Госдумы своими отпусками и заняться вопросом закона о бюджете, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин."Правильно было бы, как предложил руководитель фракции, пожертвовать своими отпусками и заняться обсуждением… закона будущего о бюджете. Ну, и, конечно, вопросы здравоохранения у нас тоже на отдельном контроле", - сказал он на пленарном заседании.
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вячеслав володин, россия, госдума рф, политика
Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ, Политика
Володин призвал депутатов пожертвовать отпусками

Володин призвал депутатов не уходить в летний отпуск и заняться вопросом закона о бюджете

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Правильно будет пожертвовать депутатам Госдумы своими отпусками и заняться вопросом закона о бюджете, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Правильно было бы, как предложил руководитель фракции, пожертвовать своими отпусками и заняться обсуждением… закона будущего о бюджете. Ну, и, конечно, вопросы здравоохранения у нас тоже на отдельном контроле", - сказал он на пленарном заседании.
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Володин призвал принять поправки в закон в части "наливаек"
12 июля, 16:11
 
Вячеслав ВолодинРоссияГосдума РФПолитика
 
 
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