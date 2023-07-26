https://ria.ru/20230726/otpusk-1886390676.html
Володин призвал депутатов пожертвовать отпусками
Володин призвал депутатов пожертвовать отпусками - РИА Новости, 26.07.2023
Володин призвал депутатов пожертвовать отпусками
Правильно будет пожертвовать депутатам Госдумы своими отпусками и заняться вопросом закона о бюджете, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:39
2023-07-26T14:39
2023-07-26T14:57
вячеслав володин
россия
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845428076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b346c17b21aad694b0ce5df4d83a12a.jpg
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Правильно будет пожертвовать депутатам Госдумы своими отпусками и заняться вопросом закона о бюджете, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин."Правильно было бы, как предложил руководитель фракции, пожертвовать своими отпусками и заняться обсуждением… закона будущего о бюджете. Ну, и, конечно, вопросы здравоохранения у нас тоже на отдельном контроле", - сказал он на пленарном заседании.
https://ria.ru/20230712/nalivayki-1883783256.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845428076_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_85ed1633f045091b5feb5ae9050d801f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, россия, госдума рф, политика
Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ, Политика
Володин призвал депутатов пожертвовать отпусками
Володин призвал депутатов не уходить в летний отпуск и заняться вопросом закона о бюджете
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Правильно будет пожертвовать депутатам Госдумы своими отпусками и заняться вопросом закона о бюджете, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Правильно было бы, как предложил руководитель фракции, пожертвовать своими отпусками и заняться обсуждением… закона будущего о бюджете. Ну, и, конечно, вопросы здравоохранения у нас тоже на отдельном контроле", - сказал он на пленарном заседании.
Володин призвал принять поправки в закон в части "наливаек"