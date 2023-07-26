https://ria.ru/20230726/otpusk-1886390676.html

Володин призвал депутатов пожертвовать отпусками

Володин призвал депутатов пожертвовать отпусками - РИА Новости, 26.07.2023

Володин призвал депутатов пожертвовать отпусками

Правильно будет пожертвовать депутатам Госдумы своими отпусками и заняться вопросом закона о бюджете, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T14:39

2023-07-26T14:39

2023-07-26T14:57

вячеслав володин

россия

госдума рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845428076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b346c17b21aad694b0ce5df4d83a12a.jpg

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Правильно будет пожертвовать депутатам Госдумы своими отпусками и заняться вопросом закона о бюджете, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин."Правильно было бы, как предложил руководитель фракции, пожертвовать своими отпусками и заняться обсуждением… закона будущего о бюджете. Ну, и, конечно, вопросы здравоохранения у нас тоже на отдельном контроле", - сказал он на пленарном заседании.

https://ria.ru/20230712/nalivayki-1883783256.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вячеслав володин, россия, госдума рф, политика