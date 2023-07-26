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Россия продолжит развивать отношения со странами Африки, заявил Путин - РИА Новости, 26.07.2023
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09:37 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/otnosheniya-1886307489.html
Россия продолжит развивать отношения со странами Африки, заявил Путин
Россия продолжит развивать отношения со странами Африки, заявил Путин - РИА Новости, 26.07.2023
Россия продолжит развивать отношения со странами Африки, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена и дальше развивать отношения со странами Африки, стимулируя торговлю, инвестиции и борясь с бедностью,... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T09:37
2023-07-26T09:37
россия
африка
владимир путин
санкт-петербург
в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена и дальше развивать отношения со странами Африки, стимулируя торговлю, инвестиции и борясь с бедностью, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Важно, что за последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень. Намерены и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата", - говорится в телеграмме. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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россия, африка, владимир путин, санкт-петербург, в мире
Россия, Африка, Владимир Путин, Санкт-Петербург, В мире
Россия продолжит развивать отношения со странами Африки, заявил Путин

Владимир Путин заявил о намерении России и дальше развивать отношения со странами Африки

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена и дальше развивать отношения со странами Африки, стимулируя торговлю, инвестиции и борясь с бедностью, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Важно, что за последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень. Намерены и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата", - говорится в телеграмме.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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