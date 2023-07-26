https://ria.ru/20230726/otnosheniya-1886307489.html

Россия продолжит развивать отношения со странами Африки, заявил Путин

Россия продолжит развивать отношения со странами Африки, заявил Путин - РИА Новости, 26.07.2023

Россия продолжит развивать отношения со странами Африки, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена и дальше развивать отношения со странами Африки, стимулируя торговлю, инвестиции и борясь с бедностью,... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T09:37

2023-07-26T09:37

2023-07-26T09:37

россия

африка

владимир путин

санкт-петербург

в мире

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена и дальше развивать отношения со странами Африки, стимулируя торговлю, инвестиции и борясь с бедностью, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Важно, что за последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень. Намерены и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата", - говорится в телеграмме. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

россия

африка

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россия, африка, владимир путин, санкт-петербург, в мире