https://ria.ru/20230726/otnosheniya-1886307489.html
Россия продолжит развивать отношения со странами Африки, заявил Путин
Россия продолжит развивать отношения со странами Африки, заявил Путин - РИА Новости, 26.07.2023
Россия продолжит развивать отношения со странами Африки, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена и дальше развивать отношения со странами Африки, стимулируя торговлю, инвестиции и борясь с бедностью,... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T09:37
2023-07-26T09:37
2023-07-26T09:37
россия
африка
владимир путин
санкт-петербург
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878929079_0:311:3088:2048_1920x0_80_0_0_5a9a440d1e9ace29daa92f128912dabf.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена и дальше развивать отношения со странами Африки, стимулируя торговлю, инвестиции и борясь с бедностью, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Важно, что за последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень. Намерены и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата", - говорится в телеграмме. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
россия
африка
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878929079_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_a42c86b804e6fa375a8b6fbba592ed43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, владимир путин, санкт-петербург, в мире
Россия, Африка, Владимир Путин, Санкт-Петербург, В мире
Россия продолжит развивать отношения со странами Африки, заявил Путин
Владимир Путин заявил о намерении России и дальше развивать отношения со странами Африки