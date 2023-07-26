https://ria.ru/20230726/oruzhie-1886227854.html

"Эту тему замалчивают". На Западе опасаются новой проблемы из-за Украины

"Эту тему замалчивают". На Западе опасаются новой проблемы из-за Украины - РИА Новости, 26.07.2023

"Эту тему замалчивают". На Западе опасаются новой проблемы из-за Украины

Объемы военной помощи Киеву бьют рекорды. Но в Европе и США боятся, что перенасыщенная вооружениями страна станет для них угрозой. О том, что предпринимают... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T08:00

2023-07-26T08:00

2023-07-26T08:02

специальная военная операция на украине

украина

сеймур херш

пентагон

вооруженные силы украины

кевин маккарти

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Давид Нармания. Объемы военной помощи Киеву бьют рекорды. Но в Европе и США боятся, что перенасыщенная вооружениями страна станет для них угрозой. О том, что предпринимают союзники, — в материале РИА Новости.С первых дней конфликта"Как только замолчат пушки, начнется приток нелегального вооружения. Мы знаем это, потому что так было после многих конфликтов", — предупреждал глава Интерпола Юрген Шток прошлой весной.Судя по публикациям в СМИ, завершения боевых действий ждать не придется."Польшу, Румынию и другие граничащие с Украиной страны наводнило оружие, поставляемое нами Киеву для ведения боевых действий, — говорил в интервью RT американский журналист Сеймур Херш. — Иными словами, различные командиры — зачастую не генералы, а полковники и другие — получали партии и лично перепродавали".CNN сообщает об инцидентах, зафиксированных в отчете генерального инспектора Пентагона. В частности, в июне 2022-го украинские спецслужбы прикрыли схему с участием нескольких коммерсантов, которые занимались торговлей наворованным. Также задержали мошенников, выдававших себя за волонтеров и присвоивших бронежилеты на 17 тысяч долларов.Кроме того, арестовали бойцов нацбатальона, похитивших 60 автоматов и почти тысячу патронов. Хранили все на складе "предположительно, для реализации на черном рынке", отмечает телеканал.Помимо этого, CNN утверждает, что оружие у ВСУ пытались украсть "подконтрольные неназванному российскому чиновнику силы".Сложности мониторингаПримечательно, что отчет охватывает период с февраля по сентябрь 2022-го, когда американские инспекции на Украине не проводились. Поэтому пользовались в основном данными, предоставленными Киевом.И их достоверность вызывает сомнения. "Когда оружие попадает в туман войны, мы не можем быть уверены, где оно находится, — цитирует СNN представителя американской разведки. — Это огромная черная дыра".При этом, по информации Military, американцы за первые восемь месяцев конфликта передали ВСУ тысячи ракет "Стингер" и "Джавелин", гаубицы, более десяти тысяч гранатометов, взрывчатку С-4, 59 миллионов патронов. Это не говоря уже о более мощных и сложных системах — NASAMS, HIMARS, дронах Phoenix Ghost."Эффективный мониторинг требует присутствия на месте", — указывает издание.К проверкам приступили только в ноябре. Но прозрачность механизма поставок и контроля все равно вызывает вопросы. В первую очередь — к самому Пентагону."Нет необходимой отчетности для тысяч единиц оружия и боеприпасов", — отмечается в июньском отчете генерального инспектора Министерства обороны.Должным образом не контролировали 60 процентов того, что передали Киеву. В некоторых случаях сопроводительных документов вовсе не было. Уже на месте американские военные вскрывали ящики и смотрели, что передают.Авторы отчета особо оговариваются: нет доказательств, что американцы причастны к хищениям или отправке не по адресу предназначенного для Украины.Никому ни словаА вот в надежности киевских партнеров за океаном сильно сомневаются. В конгрессе постоянно призывают ужесточить аудит. Эту тему педалируют республиканцы — как радикальные противники Байдена, так и более умеренные. В частности, спикер палаты представителей Кевин Маккарти выступает за поддержку Украины, но против карт-бланша на поставки вооружений.Европейцам приходится быть осторожнее."Если вы критикуете военную помощь, вас сразу переводят в пророссийский лагерь, — цитирует голландское издание NRC Handelsblad активистку движения Stop Wapenhandel ("Остановить торговлю оружием") Венделу де Врис. — Мы не всегда против поставок — иногда они могут спасти жизни, но мы хотим, чтобы это широко обсуждалось".Власти Нидерландов вообще не следят за судьбой переданного.В местных СМИ прозвучало мнение анонимного американского исследователя: вооружатся наркоторговцы.Эксперт предупреждает: тяжелая техника может оказаться у противников США. Это чревато утечкой оружейных ноу-хау.Незаконная торговля оружием — давняя беда Киева, еще с 1990-х. После 2014-го, как отмечает сайт Global Organized Crime Index, Украина и вовсе превратилась в один из крупнейших черных рынков Европы. Часть товара оставалась в стране — в руках полулегальных формирований. Уже тогда счет неучтенных "огнестрелов" шел на миллионы. Сейчас же проблема резко обострилась — из-за ее замалчивания и непрозрачной системы контроля за поставками.

https://ria.ru/20230720/lovushka-1885138806.html

украина

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, сеймур херш, пентагон, вооруженные силы украины, кевин маккарти