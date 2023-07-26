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"Эту тему замалчивают". На Западе опасаются новой проблемы из-за Украины - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 26.07.2023 (обновлено: 08:02 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/oruzhie-1886227854.html
"Эту тему замалчивают". На Западе опасаются новой проблемы из-за Украины
"Эту тему замалчивают". На Западе опасаются новой проблемы из-за Украины - РИА Новости, 26.07.2023
"Эту тему замалчивают". На Западе опасаются новой проблемы из-за Украины
Объемы военной помощи Киеву бьют рекорды. Но в Европе и США боятся, что перенасыщенная вооружениями страна станет для них угрозой. О том, что предпринимают... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T08:00
2023-07-26T08:02
специальная военная операция на украине
украина
сеймур херш
пентагон
вооруженные силы украины
кевин маккарти
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Давид Нармания. Объемы военной помощи Киеву бьют рекорды. Но в Европе и США боятся, что перенасыщенная вооружениями страна станет для них угрозой. О том, что предпринимают союзники, — в материале РИА Новости.С первых дней конфликта"Как только замолчат пушки, начнется приток нелегального вооружения. Мы знаем это, потому что так было после многих конфликтов", — предупреждал глава Интерпола Юрген Шток прошлой весной.Судя по публикациям в СМИ, завершения боевых действий ждать не придется."Польшу, Румынию и другие граничащие с Украиной страны наводнило оружие, поставляемое нами Киеву для ведения боевых действий, — говорил в интервью RT американский журналист Сеймур Херш. — Иными словами, различные командиры — зачастую не генералы, а полковники и другие — получали партии и лично перепродавали".CNN сообщает об инцидентах, зафиксированных в отчете генерального инспектора Пентагона. В частности, в июне 2022-го украинские спецслужбы прикрыли схему с участием нескольких коммерсантов, которые занимались торговлей наворованным. Также задержали мошенников, выдававших себя за волонтеров и присвоивших бронежилеты на 17 тысяч долларов.Кроме того, арестовали бойцов нацбатальона, похитивших 60 автоматов и почти тысячу патронов. Хранили все на складе "предположительно, для реализации на черном рынке", отмечает телеканал.Помимо этого, CNN утверждает, что оружие у ВСУ пытались украсть "подконтрольные неназванному российскому чиновнику силы".Сложности мониторингаПримечательно, что отчет охватывает период с февраля по сентябрь 2022-го, когда американские инспекции на Украине не проводились. Поэтому пользовались в основном данными, предоставленными Киевом.И их достоверность вызывает сомнения. "Когда оружие попадает в туман войны, мы не можем быть уверены, где оно находится, — цитирует СNN представителя американской разведки. — Это огромная черная дыра".При этом, по информации Military, американцы за первые восемь месяцев конфликта передали ВСУ тысячи ракет "Стингер" и "Джавелин", гаубицы, более десяти тысяч гранатометов, взрывчатку С-4, 59 миллионов патронов. Это не говоря уже о более мощных и сложных системах — NASAMS, HIMARS, дронах Phoenix Ghost."Эффективный мониторинг требует присутствия на месте", — указывает издание.К проверкам приступили только в ноябре. Но прозрачность механизма поставок и контроля все равно вызывает вопросы. В первую очередь — к самому Пентагону."Нет необходимой отчетности для тысяч единиц оружия и боеприпасов", — отмечается в июньском отчете генерального инспектора Министерства обороны.Должным образом не контролировали 60 процентов того, что передали Киеву. В некоторых случаях сопроводительных документов вовсе не было. Уже на месте американские военные вскрывали ящики и смотрели, что передают.Авторы отчета особо оговариваются: нет доказательств, что американцы причастны к хищениям или отправке не по адресу предназначенного для Украины.Никому ни словаА вот в надежности киевских партнеров за океаном сильно сомневаются. В конгрессе постоянно призывают ужесточить аудит. Эту тему педалируют республиканцы — как радикальные противники Байдена, так и более умеренные. В частности, спикер палаты представителей Кевин Маккарти выступает за поддержку Украины, но против карт-бланша на поставки вооружений.Европейцам приходится быть осторожнее."Если вы критикуете военную помощь, вас сразу переводят в пророссийский лагерь, — цитирует голландское издание NRC Handelsblad активистку движения Stop Wapenhandel ("Остановить торговлю оружием") Венделу де Врис. — Мы не всегда против поставок — иногда они могут спасти жизни, но мы хотим, чтобы это широко обсуждалось".Власти Нидерландов вообще не следят за судьбой переданного.В местных СМИ прозвучало мнение анонимного американского исследователя: вооружатся наркоторговцы.Эксперт предупреждает: тяжелая техника может оказаться у противников США. Это чревато утечкой оружейных ноу-хау.Незаконная торговля оружием — давняя беда Киева, еще с 1990-х. После 2014-го, как отмечает сайт Global Organized Crime Index, Украина и вовсе превратилась в один из крупнейших черных рынков Европы. Часть товара оставалась в стране — в руках полулегальных формирований. Уже тогда счет неучтенных "огнестрелов" шел на миллионы. Сейчас же проблема резко обострилась — из-за ее замалчивания и непрозрачной системы контроля за поставками.
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Нармания Давид
Нармания Давид
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украина, сеймур херш, пентагон, вооруженные силы украины, кевин маккарти
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сеймур Херш, Пентагон, Вооруженные силы Украины, Кевин Маккарти

"Эту тему замалчивают". На Западе опасаются новой проблемы из-за Украины

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Давид Нармания. Объемы военной помощи Киеву бьют рекорды. Но в Европе и США боятся, что перенасыщенная вооружениями страна станет для них угрозой. О том, что предпринимают союзники, — в материале РИА Новости.

С первых дней конфликта

"Как только замолчат пушки, начнется приток нелегального вооружения. Мы знаем это, потому что так было после многих конфликтов", — предупреждал глава Интерпола Юрген Шток прошлой весной.
Судя по публикациям в СМИ, завершения боевых действий ждать не придется.
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий в селе Маяки Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинский военнослужащий
"Польшу, Румынию и другие граничащие с Украиной страны наводнило оружие, поставляемое нами Киеву для ведения боевых действий, — говорил в интервью RT американский журналист Сеймур Херш. — Иными словами, различные командиры — зачастую не генералы, а полковники и другие — получали партии и лично перепродавали".
CNN сообщает об инцидентах, зафиксированных в отчете генерального инспектора Пентагона. В частности, в июне 2022-го украинские спецслужбы прикрыли схему с участием нескольких коммерсантов, которые занимались торговлей наворованным. Также задержали мошенников, выдававших себя за волонтеров и присвоивших бронежилеты на 17 тысяч долларов.
Кроме того, арестовали бойцов нацбатальона, похитивших 60 автоматов и почти тысячу патронов. Хранили все на складе "предположительно, для реализации на черном рынке", отмечает телеканал.
Помимо этого, CNN утверждает, что оружие у ВСУ пытались украсть "подконтрольные неназванному российскому чиновнику силы".
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОружие солдат ВСУ на улице в городе Часов Яр
Оружие солдат ВСУ на улице в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Оружие солдат ВСУ на улице в городе Часов Яр

Сложности мониторинга

Примечательно, что отчет охватывает период с февраля по сентябрь 2022-го, когда американские инспекции на Украине не проводились. Поэтому пользовались в основном данными, предоставленными Киевом.
И их достоверность вызывает сомнения. "Когда оружие попадает в туман войны, мы не можем быть уверены, где оно находится, — цитирует СNN представителя американской разведки. — Это огромная черная дыра".
При этом, по информации Military, американцы за первые восемь месяцев конфликта передали ВСУ тысячи ракет "Стингер" и "Джавелин", гаубицы, более десяти тысяч гранатометов, взрывчатку С-4, 59 миллионов патронов. Это не говоря уже о более мощных и сложных системах — NASAMS, HIMARS, дронах Phoenix Ghost.
© Фото пресс-центра штаба Операции Объединенных силУкраинские военные с ракетным комплексом Javelin
Украинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе
© Фото пресс-центра штаба Операции Объединенных сил
Украинские военные с ракетным комплексом Javelin
"Эффективный мониторинг требует присутствия на месте", — указывает издание.
К проверкам приступили только в ноябре. Но прозрачность механизма поставок и контроля все равно вызывает вопросы. В первую очередь — к самому Пентагону.
"Нет необходимой отчетности для тысяч единиц оружия и боеприпасов", — отмечается в июньском отчете генерального инспектора Министерства обороны.
Должным образом не контролировали 60 процентов того, что передали Киеву. В некоторых случаях сопроводительных документов вовсе не было. Уже на месте американские военные вскрывали ящики и смотрели, что передают.
Авторы отчета особо оговариваются: нет доказательств, что американцы причастны к хищениям или отправке не по адресу предназначенного для Украины.
© AP Photo / Roman KoksarovРазгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Roman Koksarov
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге

Никому ни слова

А вот в надежности киевских партнеров за океаном сильно сомневаются. В конгрессе постоянно призывают ужесточить аудит. Эту тему педалируют республиканцы — как радикальные противники Байдена, так и более умеренные. В частности, спикер палаты представителей Кевин Маккарти выступает за поддержку Украины, но против карт-бланша на поставки вооружений.
Европейцам приходится быть осторожнее.
"Если вы критикуете военную помощь, вас сразу переводят в пророссийский лагерь, — цитирует голландское издание NRC Handelsblad активистку движения Stop Wapenhandel ("Остановить торговлю оружием") Венделу де Врис. — Мы не всегда против поставок — иногда они могут спасти жизни, но мы хотим, чтобы это широко обсуждалось".
Власти Нидерландов вообще не следят за судьбой переданного.
В местных СМИ прозвучало мнение анонимного американского исследователя: вооружатся наркоторговцы.
© Фото : Sgt. Jerod HathawayБТР M1126 Stryker
БТР M1126 Stryker - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Фото : Sgt. Jerod Hathaway
БТР M1126 Stryker
Эксперт предупреждает: тяжелая техника может оказаться у противников США. Это чревато утечкой оружейных ноу-хау.
Незаконная торговля оружием — давняя беда Киева, еще с 1990-х. После 2014-го, как отмечает сайт Global Organized Crime Index, Украина и вовсе превратилась в один из крупнейших черных рынков Европы. Часть товара оставалась в стране — в руках полулегальных формирований. Уже тогда счет неучтенных "огнестрелов" шел на миллионы. Сейчас же проблема резко обострилась — из-за ее замалчивания и непрозрачной системы контроля за поставками.
Танк Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
"Больше не союзники". Европа оказалась в "украинской ловушке"
20 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСеймур ХершПентагонВооруженные силы УкраиныКевин Маккарти
 
 
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