Кировская область стала первой в Приволжье по переобучению в сфере ОПК
Кировская область заняла первое место в Приволжье по темпам переобучения в сфере ОПК
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Мост через Вятку в Кирове. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Кировская область находится на первом месте в Приволжье по темпам переобучения в сфере оборонно-промышленного комплекса по нацпроекту "Демография", сообщает пресс-служба правительства региона.
С начала вступления в силу постановления правительства РФ, согласно которому предприятия оборонно-промышленного комплекса могут при содействии службы занятости компенсировать затраты на профобучение своих специалистов, прошло два месяца. За это время мерой поддержки уже воспользовались 9 крупных работодателей региона, дав возможность своим сотрудникам повысить квалификацию и получить востребованную на рынке труда профессию.
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"Около 400 работников оборонных предприятий стали участниками программы бесплатного переобучения. На сегодня Кировская область занимает первое место среди субъектов ПФО по числу работников оборонной сферы, приступивших к обучению в рамках нацпроекта "Демография". На реализацию программы из федерального бюджета было выделено более 28 миллионов рублей. Такая мера должна помочь предприятиям ОПК восполнить потребность в квалифицированных кадрах", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства региона Дмитрия Курдюмова.
При реализации обучающих программ используются как обычные технологии без отрыва от производства, так и методы дистанционного обучения.
Всего на данный момент предприятиями ОПК заключены соглашения на профобучение почти 2 тысяч работников. Оператором реализации проекта переобучения выступает областное управление государственной службы занятости. Все желающие бесплатно получить новую профессию и трудоустроиться на предприятия сферы ОПК могут обращаться в центры занятости населения или в отделы кадров предприятий.