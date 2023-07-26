https://ria.ru/20230726/opk-1886429462.html

Кировская область стала первой в Приволжье по переобучению в сфере ОПК

Кировская область стала первой в Приволжье по переобучению в сфере ОПК - РИА Новости, 26.07.2023

Кировская область стала первой в Приволжье по переобучению в сфере ОПК

Кировская область находится на первом месте в Приволжье по темпам переобучения в сфере оборонно-промышленного комплекса по нацпроекту "Демография", сообщает... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T16:49

2023-07-26T16:49

2023-07-26T16:49

кировская область

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Кировская область находится на первом месте в Приволжье по темпам переобучения в сфере оборонно-промышленного комплекса по нацпроекту "Демография", сообщает пресс-служба правительства региона. С начала вступления в силу постановления правительства РФ, согласно которому предприятия оборонно-промышленного комплекса могут при содействии службы занятости компенсировать затраты на профобучение своих специалистов, прошло два месяца. За это время мерой поддержки уже воспользовались 9 крупных работодателей региона, дав возможность своим сотрудникам повысить квалификацию и получить востребованную на рынке труда профессию. "Около 400 работников оборонных предприятий стали участниками программы бесплатного переобучения. На сегодня Кировская область занимает первое место среди субъектов ПФО по числу работников оборонной сферы, приступивших к обучению в рамках нацпроекта "Демография". На реализацию программы из федерального бюджета было выделено более 28 миллионов рублей. Такая мера должна помочь предприятиям ОПК восполнить потребность в квалифицированных кадрах", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства региона Дмитрия Курдюмова. При реализации обучающих программ используются как обычные технологии без отрыва от производства, так и методы дистанционного обучения. Всего на данный момент предприятиями ОПК заключены соглашения на профобучение почти 2 тысяч работников. Оператором реализации проекта переобучения выступает областное управление государственной службы занятости. Все желающие бесплатно получить новую профессию и трудоустроиться на предприятия сферы ОПК могут обращаться в центры занятости населения или в отделы кадров предприятий.

https://ria.ru/20230705/dorogi-1882404760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)