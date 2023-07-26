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Кировская область стала первой в Приволжье по переобучению в сфере ОПК - РИА Новости, 26.07.2023
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Кировская область
Кировская область
 
16:49 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/opk-1886429462.html
Кировская область стала первой в Приволжье по переобучению в сфере ОПК
Кировская область стала первой в Приволжье по переобучению в сфере ОПК - РИА Новости, 26.07.2023
Кировская область стала первой в Приволжье по переобучению в сфере ОПК
Кировская область находится на первом месте в Приволжье по темпам переобучения в сфере оборонно-промышленного комплекса по нацпроекту "Демография", сообщает... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T16:49
2023-07-26T16:49
кировская область
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Кировская область находится на первом месте в Приволжье по темпам переобучения в сфере оборонно-промышленного комплекса по нацпроекту "Демография", сообщает пресс-служба правительства региона. С начала вступления в силу постановления правительства РФ, согласно которому предприятия оборонно-промышленного комплекса могут при содействии службы занятости компенсировать затраты на профобучение своих специалистов, прошло два месяца. За это время мерой поддержки уже воспользовались 9 крупных работодателей региона, дав возможность своим сотрудникам повысить квалификацию и получить востребованную на рынке труда профессию. "Около 400 работников оборонных предприятий стали участниками программы бесплатного переобучения. На сегодня Кировская область занимает первое место среди субъектов ПФО по числу работников оборонной сферы, приступивших к обучению в рамках нацпроекта "Демография". На реализацию программы из федерального бюджета было выделено более 28 миллионов рублей. Такая мера должна помочь предприятиям ОПК восполнить потребность в квалифицированных кадрах", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства региона Дмитрия Курдюмова. При реализации обучающих программ используются как обычные технологии без отрыва от производства, так и методы дистанционного обучения. Всего на данный момент предприятиями ОПК заключены соглашения на профобучение почти 2 тысяч работников. Оператором реализации проекта переобучения выступает областное управление государственной службы занятости. Все желающие бесплатно получить новую профессию и трудоустроиться на предприятия сферы ОПК могут обращаться в центры занятости населения или в отделы кадров предприятий.
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оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Кировская область, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Кировская область стала первой в Приволжье по переобучению в сфере ОПК

Кировская область заняла первое место в Приволжье по темпам переобучения в сфере ОПК

© Станислав Шаклеин | Перейти в медиабанкМост через Вятку в Кирове
Мост через Вятку в Кирове
© Станислав Шаклеин
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Мост через Вятку в Кирове. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Кировская область находится на первом месте в Приволжье по темпам переобучения в сфере оборонно-промышленного комплекса по нацпроекту "Демография", сообщает пресс-служба правительства региона.
С начала вступления в силу постановления правительства РФ, согласно которому предприятия оборонно-промышленного комплекса могут при содействии службы занятости компенсировать затраты на профобучение своих специалистов, прошло два месяца. За это время мерой поддержки уже воспользовались 9 крупных работодателей региона, дав возможность своим сотрудникам повысить квалификацию и получить востребованную на рынке труда профессию.
«
"Около 400 работников оборонных предприятий стали участниками программы бесплатного переобучения. На сегодня Кировская область занимает первое место среди субъектов ПФО по числу работников оборонной сферы, приступивших к обучению в рамках нацпроекта "Демография". На реализацию программы из федерального бюджета было выделено более 28 миллионов рублей. Такая мера должна помочь предприятиям ОПК восполнить потребность в квалифицированных кадрах", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства региона Дмитрия Курдюмова.
При реализации обучающих программ используются как обычные технологии без отрыва от производства, так и методы дистанционного обучения.
Всего на данный момент предприятиями ОПК заключены соглашения на профобучение почти 2 тысяч работников. Оператором реализации проекта переобучения выступает областное управление государственной службы занятости. Все желающие бесплатно получить новую профессию и трудоустроиться на предприятия сферы ОПК могут обращаться в центры занятости населения или в отделы кадров предприятий.
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Кировская областьОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
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