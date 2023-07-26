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Лондон пытается не допустить к трибуне докладчиков по теме гонений на УПЦ - РИА Новости, 26.07.2023
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00:13 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/oon-1886279745.html
Лондон пытается не допустить к трибуне докладчиков по теме гонений на УПЦ
Лондон пытается не допустить к трибуне докладчиков по теме гонений на УПЦ - РИА Новости, 26.07.2023
Лондон пытается не допустить к трибуне докладчиков по теме гонений на УПЦ
Великобритания, председательствующая в СБ ООН, пытается не допустить к завтрашнему заседанию СБ предложенных Россией докладчиков по теме гонений на каноническую РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T00:13
2023-07-26T00:13
в мире
россия
лондон
великобритания
дмитрий полянский
оон
ситуация вокруг упц
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ООН, 25 июл - РИА Новости. Великобритания, председательствующая в СБ ООН, пытается не допустить к завтрашнему заседанию СБ предложенных Россией докладчиков по теме гонений на каноническую УПЦ, сообщил в своем телеграм-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. "Завтра, 26 июля, в СБ пройдут сразу два заседания по Украине. Первое - по гонениям на каноническое православие, его заранее запросили мы. Второе - экстренно запрошенное украинцами в связи с нашими ударами по инфраструктуре украинских портов", - отметил Полянский. По его словам, Россия заявили на свое заседание двух докладчиков, имеющих личный опыт преследований киевского режима. "Имена сейчас раскрывать не буду, чтобы обезопасить их от давления со стороны режима (Владимира) Зеленского и украинского ЦИПСО - к сожалению, такие случае уже были", - пояснил первый зампостпреда. "Однако британское председательство в СБ уже затеяло грязные процедурные игры с тем, чтобы наших докладчиков не допустить. Слишком уж правда режет глаза нашим западным коллегам! Посмотрим, чем это все закончится, идти у них на поводу мы не намерены", - подчеркнул он.
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в мире, россия, лондон, великобритания, дмитрий полянский, оон, ситуация вокруг упц
В мире, Россия, Лондон, Великобритания, Дмитрий Полянский, ООН, Ситуация вокруг УПЦ
Лондон пытается не допустить к трибуне докладчиков по теме гонений на УПЦ

Лондон пытается не допустить на заседание СБ ООН докладчиков по теме гонений на УПЦ

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 25 июл - РИА Новости. Великобритания, председательствующая в СБ ООН, пытается не допустить к завтрашнему заседанию СБ предложенных Россией докладчиков по теме гонений на каноническую УПЦ, сообщил в своем телеграм-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
«
"Завтра, 26 июля, в СБ пройдут сразу два заседания по Украине. Первое - по гонениям на каноническое православие, его заранее запросили мы. Второе - экстренно запрошенное украинцами в связи с нашими ударами по инфраструктуре украинских портов", - отметил Полянский.
По его словам, Россия заявили на свое заседание двух докладчиков, имеющих личный опыт преследований киевского режима.
"Имена сейчас раскрывать не буду, чтобы обезопасить их от давления со стороны режима (Владимира) Зеленского и украинского ЦИПСО - к сожалению, такие случае уже были", - пояснил первый зампостпреда.
"Однако британское председательство в СБ уже затеяло грязные процедурные игры с тем, чтобы наших докладчиков не допустить. Слишком уж правда режет глаза нашим западным коллегам! Посмотрим, чем это все закончится, идти у них на поводу мы не намерены", - подчеркнул он.
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В миреРоссияЛондонВеликобританияДмитрий ПолянскийООНСитуация вокруг УПЦ
 
 
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