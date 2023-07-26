https://ria.ru/20230726/obyski-1886368766.html
В доме украинской журналистки Соколовской прошли обыски
В доме украинской журналистки Соколовской прошли обыски - РИА Новости, 26.07.2023
В доме украинской журналистки Соколовской прошли обыски
Правоохранительные органы России провели обыск в Москве по месту проживания украинской журналистки Янины Соколовской, в отношении которой возбуждено дело о... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:40
2023-07-26T13:40
2023-07-26T18:25
украина
петр порошенко
олег ляшко
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Правоохранительные органы России провели обыск в Москве по месту проживания украинской журналистки Янины Соколовской, в отношении которой возбуждено дело о фейках против российской армии, сообщил в среду РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, обыск прошел в съемной квартире в Москве, которую журналистка "спешно покинула в начале июля" этого года. Как сообщили ранее в столичном главке СК, против Соколовской возбуждено дело о распространении фейков о ВС России: в прошлом году журналистка, по данным следствия, публиковала в телеграм-канале "заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины". По словам источника, речь о телеграм-канале "Война и мир — тайно, явно": по мнению следствия, с помощью этого инструмента Соколовская "оказывала информационное пособничество киевскому режиму, тиражируя фейки о Вооруженных силах России". В частности, источник отметил, что в постах канала приводятся различные видеоролики и фотографии с подписями к ним о преступлениях, якобы совершенных российскими военными в ходе спецоперации, — от мародерств и убийств гражданских до неизбирательных ударов. Также, по словам собеседника агентства, на канале тиражировались и поддерживались вбросы и западные пиар-кампаний против ВС России — в частности, фейки о событиях в Буче. Источник напомнил, что Соколовская после Евромайдана в 2014 году поддержала администрацию Петра Порошенко, активно участвовала в антироссийской пропаганде, оправдывала карательную операцию Киева в Донбассе, на выборах президента Украины в 2019 году выступала за кандидатуру Олега Ляшко, причастного к террористическому нацбату "Азов"*. Кроме того, в 2019 году журналистка в эфире телеканала "Россия 1" делала ложные заявления о причастности Кремля к поджогу в 2014 году одесского Дома профсоюзов, где погибли 48 человек. Тогда в ходе скандала ее выставили из студии за эту реплику. Как следует из видео обыска, имеющегося в распоряжении РИА Новости, в квартире Соколовской обнаружена крупная сумма в иностранной валюте, наградная медаль Верховной рады Украины, различная символика с украинским гербом и флагом. Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для российских газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230711/shtraf-1883447546.html
https://ria.ru/20230702/fakes-1881796229.html
https://ria.ru/20230629/krasilschik-1881200864.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, петр порошенко, олег ляшко, верховная рада украины
Украина, Петр Порошенко, Олег Ляшко, Верховная Рада Украины
В доме украинской журналистки Соколовской прошли обыски
В доме украинской журналистки Соколовской провели обыски по делу о фейках о ВС России
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Правоохранительные органы России провели обыск в Москве по месту проживания украинской журналистки Янины Соколовской, в отношении которой возбуждено дело о фейках против российской армии, сообщил в среду РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, обыск прошел в съемной квартире в Москве, которую журналистка "спешно покинула в начале июля" этого года.
Twitch оштрафовали на семь миллионов рублей за фейки об СВО
Как сообщили ранее в столичном главке СК, против Соколовской возбуждено дело о распространении фейков о ВС России: в прошлом году журналистка, по данным следствия, публиковала в телеграм-канале "заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины".
По словам источника, речь о телеграм-канале "Война и мир — тайно, явно": по мнению следствия, с помощью этого инструмента Соколовская "оказывала информационное пособничество киевскому режиму, тиражируя фейки о Вооруженных силах России".
В частности, источник отметил, что в постах канала приводятся различные видеоролики и фотографии с подписями к ним о преступлениях, якобы совершенных российскими военными в ходе спецоперации, — от мародерств и убийств гражданских до неизбирательных ударов. Также, по словам собеседника агентства, на канале тиражировались и поддерживались вбросы и западные пиар-кампаний против ВС России — в частности, фейки о событиях в Буче.
В Общественной палате рассказали о фейках про Запорожскую АЭС
Источник напомнил, что Соколовская после Евромайдана в 2014 году поддержала администрацию Петра Порошенко
, активно участвовала в антироссийской пропаганде, оправдывала карательную операцию Киева в Донбассе, на выборах президента Украины в 2019 году выступала за кандидатуру Олега Ляшко
, причастного к террористическому нацбату "Азов"*.
Кроме того, в 2019 году журналистка в эфире телеканала "Россия 1" делала ложные заявления о причастности Кремля к поджогу в 2014 году одесского Дома профсоюзов, где погибли 48 человек. Тогда в ходе скандала ее выставили из студии за эту реплику.
Как следует из видео обыска, имеющегося в распоряжении РИА Новости, в квартире Соколовской обнаружена крупная сумма в иностранной валюте, наградная медаль Верховной рады Украины
, различная символика с украинским гербом и флагом.
Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для российских газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Суд заочно приговорил Красильщика к восьми годам колонии за фейки об армии