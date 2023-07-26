https://ria.ru/20230726/obstrel-1886498952.html

Зеленский рассказал о последствиях обстрела Украины

Зеленский рассказал о последствиях обстрела Украины - РИА Новости, 26.07.2023

Зеленский рассказал о последствиях обстрела Украины

Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что в результате атаки по Украине в среду есть несколько попаданий. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T23:00

2023-07-26T23:00

2023-07-26T23:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

львовская область

хмельницкая область

владимир зеленский

вооруженные силы рф

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что в результате атаки по Украине в среду есть несколько попаданий. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской, Житомирской, Львовской областях. По данным украинского издания "Страна.ua", взрывы раздавались в городе Староконстантинов в Хмельницкой области, где расположен военный аэродром. "Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении. Куда были попадания, какие объекты повреждены, он не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html

украина

львовская область

хмельницкая область

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в мире, украина, львовская область, хмельницкая область, владимир зеленский, вооруженные силы рф, чп на крымском мосту