https://ria.ru/20230726/obstrel-1886483485.html

Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку - РИА Новости, 26.07.2023

Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку

Украинские войска в среду вечером выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T20:37

2023-07-26T20:37

2023-07-26T20:37

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска в среду вечером выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.00 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров...19.30 - населенный пункт Желанное Первое - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров...19.40 - населенный пункт Желанное Первое - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров",- говорится в сообщениях представительства, опубликованных в его телеграм-канале. Кроме того, представительство сообщило, что в 19.55 по Донецку (Киевский район) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров и в 19.55 по Донецку (Петровский район) было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, происшествия