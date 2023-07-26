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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/obstrel-1886483144.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 26.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска в 20.05 выпустили пять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T20:28
2023-07-26T20:28
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.05 выпустили пять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.05 - населенный пункт Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается центральная улица Артема. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела
Фрагмент ракеты после обстрела - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент ракеты после обстрела. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.05 выпустили пять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.05 - населенный пункт Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается центральная улица Артема. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаПроисшествия
 
 
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