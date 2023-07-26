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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 26.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска в 20.05 выпустили пять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T20:28

2023-07-26T20:28

2023-07-26T20:28

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

украина

происшествия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.05 выпустили пять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.05 - населенный пункт Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается центральная улица Артема. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, происшествия