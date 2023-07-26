https://ria.ru/20230726/obstrel-1886444068.html

Украинские войска выпустили еще 22 снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили еще 22 снаряда по Донецку - РИА Новости, 26.07.2023

Украинские войска выпустили еще 22 снаряда по Донецку

Украинские войска за 25 минут выпустили 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T17:33

2023-07-26T17:33

2023-07-26T17:38

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.10 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Позже с 17.20 до 17.25 по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка украинские войска выпустили в общей сложности семь снарядов из "натовской" артиллерии.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230726/obstrel-1886318224.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия