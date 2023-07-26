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Украинские войска выпустили еще 22 снаряда по Донецку - РИА Новости, 26.07.2023
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17:33 26.07.2023 (обновлено: 17:38 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/obstrel-1886444068.html
Украинские войска выпустили еще 22 снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили еще 22 снаряда по Донецку - РИА Новости, 26.07.2023
Украинские войска выпустили еще 22 снаряда по Донецку
Украинские войска за 25 минут выпустили 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T17:33
2023-07-26T17:38
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.10 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Позже с 17.20 до 17.25 по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка украинские войска выпустили в общей сложности семь снарядов из "натовской" артиллерии.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230726/obstrel-1886318224.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще 22 снаряда по Донецку

Представительство ДНР: украинские войска выпустили 22 натовских снаряда по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.10 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Позже с 17.20 до 17.25 по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка украинские войска выпустили в общей сложности семь снарядов из "натовской" артиллерии.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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