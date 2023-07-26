Украинские войска выпустили 23 снаряда по Донецку и Макеевке
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 23 снаряда по Донецку и Макеевке
Местная жительница показывает осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска в среду за час выпустили в общей сложности 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Макеевке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15.35 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.40 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.40 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.45 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.45 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Еще семь снарядов из "натовской" артиллерии было выпущено в 16.35 по Киевскому району Донецка и Макеевке. С 15.50 до 16.10 украинские войска обстреливали Горловку, по городу было выпущено 17 снарядов калибром 152 миллиметра.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.