https://ria.ru/20230726/obstrel-1886432164.html

Украинские войска обстреляли Донецк 15 ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк 15 ракетами из РСЗО - РИА Новости, 26.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк 15 ракетами из РСЗО

Украинские войска в 16.50 выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T16:59

2023-07-26T16:59

2023-07-26T17:11

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.50 выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.50 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.В это же время по Кировскому району Донецка украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а через пять минут - еще четыре боеприпаса такого же типа.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается центральная улица Артема. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230726/svet-1886346273.html

https://ria.ru/20230725/obstrel-1886208090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия