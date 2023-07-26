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ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район в ДНР - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/obstrel-1886397958.html
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район в ДНР
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район в ДНР - РИА Новости, 26.07.2023
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район в ДНР
Украинские войска в 14.30 выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщает... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:08
2023-07-26T15:08
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска в 14.30 выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.30 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 – населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Петровский - на западной окраине города, это самая отдаленная от центра его часть. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html
донецк
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска в 14.30 выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.30 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.30 – населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Петровский - на западной окраине города, это самая отдаленная от центра его часть. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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