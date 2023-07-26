https://ria.ru/20230726/obstrel-1886393828.html

Украинские войска выпустили 20 снарядов по населенным пунктам в ДНР

Украинские войска выпустили 20 снарядов по населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 26.07.2023

Украинские войска выпустили 20 снарядов по населенным пунктам в ДНР

Украинские войска за 10 минут обстреляли несколько населенных пунктов ДНР, в том числе Куйбышевский район Донецка, выпустив 20 снарядов калибра 155 и 152... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T14:51

2023-07-26T14:51

2023-07-26T14:51

специальная военная операция на украине

происшествия

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли несколько населенных пунктов ДНР, в том числе Куйбышевский район Донецка, выпустив 20 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 14:20 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 14.15 и 14.25 по указанному району Донецка выпустили еще шесть снарядов калибра 155 миллиметров, в 14.15 и 14.20 обстреляли Ясиноватский район и Кировский район Макеевки семью снарядами такого же калибра. Куйбышевский район Донецка находится на западе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

https://ria.ru/20230726/bundesver-1886264455.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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происшествия, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, стирол