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Украинские военные обстреляли пригород Лисичанска - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/obstrel-1886335862.html
Украинские военные обстреляли пригород Лисичанска
Украинские военные обстреляли пригород Лисичанска - РИА Новости, 26.07.2023
Украинские военные обстреляли пригород Лисичанска
ВСУ в ночь на среду обстреляли населенный пункт Приволье в пригороде Лисичанска в ЛНР, сообщили РИА Новости в местной администрации. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:47
2023-07-26T11:47
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. ВСУ в ночь на среду обстреляли населенный пункт Приволье в пригороде Лисичанска в ЛНР, сообщили РИА Новости в местной администрации. "Двадцать пятого июля в очередной раз в Приволье рвались снаряды рядом с жилыми домами. Ориентировочно с 23.00 до самого утра", - сказал он. По данным властей, в жилых домах повреждены стёкла, фасады, балконы и квартиры. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20230726/elenovka-1886330312.html
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лисичанск, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Происшествия
Украинские военные обстреляли пригород Лисичанска

Украинские войска обстреляли населенный пункт Приволье в пригороде Лисичанска в ЛНР

© РИА Новости / Мария МарикянСнаряд в асфальте
Снаряд в асфальте - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Снаряд в асфальте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. ВСУ в ночь на среду обстреляли населенный пункт Приволье в пригороде Лисичанска в ЛНР, сообщили РИА Новости в местной администрации.
«
"Двадцать пятого июля в очередной раз в Приволье рвались снаряды рядом с жилыми домами. Ориентировочно с 23.00 до самого утра", - сказал он.
По данным властей, в жилых домах повреждены стёкла, фасады, балконы и квартиры. Пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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