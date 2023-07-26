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Украинские военные обстреляли пригород Лисичанска
Украинские военные обстреляли пригород Лисичанска - РИА Новости, 26.07.2023
Украинские военные обстреляли пригород Лисичанска
ВСУ в ночь на среду обстреляли населенный пункт Приволье в пригороде Лисичанска в ЛНР, сообщили РИА Новости в местной администрации. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:47
2023-07-26T11:47
2023-07-26T11:47
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. ВСУ в ночь на среду обстреляли населенный пункт Приволье в пригороде Лисичанска в ЛНР, сообщили РИА Новости в местной администрации. "Двадцать пятого июля в очередной раз в Приволье рвались снаряды рядом с жилыми домами. Ориентировочно с 23.00 до самого утра", - сказал он. По данным властей, в жилых домах повреждены стёкла, фасады, балконы и квартиры. Пострадавших нет.
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лисичанск, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Происшествия
Украинские военные обстреляли пригород Лисичанска
Украинские войска обстреляли населенный пункт Приволье в пригороде Лисичанска в ЛНР