https://ria.ru/20230726/obstrel-1886335862.html

Украинские военные обстреляли пригород Лисичанска

Украинские военные обстреляли пригород Лисичанска - РИА Новости, 26.07.2023

Украинские военные обстреляли пригород Лисичанска

ВСУ в ночь на среду обстреляли населенный пункт Приволье в пригороде Лисичанска в ЛНР, сообщили РИА Новости в местной администрации. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:47

2023-07-26T11:47

2023-07-26T11:47

специальная военная операция на украине

лисичанск

луганская народная республика

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801619875_0:350:2730:1886_1920x0_80_0_0_3834f99d9025f8f469cd52ff67ffc97e.jpg

ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. ВСУ в ночь на среду обстреляли населенный пункт Приволье в пригороде Лисичанска в ЛНР, сообщили РИА Новости в местной администрации. "Двадцать пятого июля в очередной раз в Приволье рвались снаряды рядом с жилыми домами. Ориентировочно с 23.00 до самого утра", - сказал он. По данным властей, в жилых домах повреждены стёкла, фасады, балконы и квартиры. Пострадавших нет.

https://ria.ru/20230726/elenovka-1886330312.html

лисичанск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лисичанск, луганская народная республика, происшествия