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В школе в Донецке выбило стекла при обстреле - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:37 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/obstrel-1886318224.html
В школе в Донецке выбило стекла при обстреле
В школе в Донецке выбило стекла при обстреле - РИА Новости, 26.07.2023
В школе в Донецке выбило стекла при обстреле
Здание школы в Кировском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:37
2023-07-26T10:37
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Здание школы в Кировском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. &quot;В результате обстрела Кировского района повреждено остекление в здании школы № 88 по улице Островского&quot;, - говорится в сообщении мэра.В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что в среду в 9.25 и 9.30 мск украинские войска обстреляли указанный район, выпустив семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20230725/obstrel-1886204789.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
В школе в Донецке выбило стекла при обстреле

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении школы в Кировском районе из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Здание школы в Кировском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«

"В результате обстрела Кировского района повреждено остекление в здании школы № 88 по улице Островского", - говорится в сообщении мэра.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что в среду в 9.25 и 9.30 мск украинские войска обстреляли указанный район, выпустив семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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