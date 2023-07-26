https://ria.ru/20230726/obstrel-1886318224.html

В школе в Донецке выбило стекла при обстреле

В школе в Донецке выбило стекла при обстреле - РИА Новости, 26.07.2023

В школе в Донецке выбило стекла при обстреле

Здание школы в Кировском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T10:37

2023-07-26T10:37

2023-07-26T10:37

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Здание школы в Кировском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района повреждено остекление в здании школы № 88 по улице Островского", - говорится в сообщении мэра.В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что в среду в 9.25 и 9.30 мск украинские войска обстреляли указанный район, выпустив семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20230725/obstrel-1886204789.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия