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В школе в Донецке выбило стекла при обстреле
В школе в Донецке выбило стекла при обстреле - РИА Новости, 26.07.2023
В школе в Донецке выбило стекла при обстреле
Здание школы в Кировском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:37
2023-07-26T10:37
2023-07-26T10:37
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Здание школы в Кировском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района повреждено остекление в здании школы № 88 по улице Островского", - говорится в сообщении мэра.В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что в среду в 9.25 и 9.30 мск украинские войска обстреляли указанный район, выпустив семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20230725/obstrel-1886204789.html
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В школе в Донецке выбило стекла при обстреле
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении школы в Кировском районе из-за обстрела ВСУ