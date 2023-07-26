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Ухудшит ситуацию еще сильнее. В США предупредили Россию о "кошмаре" - РИА Новости, 26.07.2023
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13:00 26.07.2023 (обновлено: 14:58 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/nuland-1886354070.html
Ухудшит ситуацию еще сильнее. В США предупредили Россию о "кошмаре"
Ухудшит ситуацию еще сильнее. В США предупредили Россию о "кошмаре" - РИА Новости, 26.07.2023
Ухудшит ситуацию еще сильнее. В США предупредили Россию о "кошмаре"
Назначение заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд исполняющей обязанности первого замглавы Госдепартамента станет "кошмаром" для... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:00
2023-07-26T14:58
в мире
виктория нуланд
венди шерман
россия
сша
украина
государственный департамент сша
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Назначение заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд исполняющей обязанности первого замглавы Госдепартамента станет "кошмаром" для отношений между Москвой и Вашингтоном, пишет Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft."Это станет благой вестью для антироссийских "ястребов", которые спят и видят, как бы побольше насолить Кремлю. Но для тех, кто выступает за прекращение конфликта на Украине через переговоры, повышение по службе дипломата, печально известного своей недипломатичностью, станет поистине горькой пилюлей", — говорится в публикации. Журналист уверен, что ее назначение недвусмысленно воспримут в России. При этом есть вероятность, что Нуланд не займет эту должность на постоянной основе.В статье отмечается, что Шерман планирует уйти в отставку 28 июля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230726/ukraina-1886328581.html
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в мире, виктория нуланд, венди шерман, россия, сша, украина, государственный департамент сша
В мире, Виктория Нуланд, Венди Шерман, Россия, США, Украина, Государственный департамент США
Ухудшит ситуацию еще сильнее. В США предупредили Россию о "кошмаре"

RS: назначение Нуланд в Госдепартамент еще сильнее ухудшит отношения между Россией и США

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля
Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Назначение заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд исполняющей обязанности первого замглавы Госдепартамента станет "кошмаром" для отношений между Москвой и Вашингтоном, пишет Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft.

"Это станет благой вестью для антироссийских "ястребов", которые спят и видят, как бы побольше насолить Кремлю. Но для тех, кто выступает за прекращение конфликта на Украине через переговоры, повышение по службе дипломата, печально известного своей недипломатичностью, станет поистине горькой пилюлей", — говорится в публикации.
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Журналист уверен, что ее назначение недвусмысленно воспримут в России. При этом есть вероятность, что Нуланд не займет эту должность на постоянной основе.
В статье отмечается, что Шерман планирует уйти в отставку 28 июля.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреВиктория НуландВенди ШерманРоссияСШАУкраинаГосударственный департамент США
 
 
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