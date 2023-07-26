https://ria.ru/20230726/nuland-1886354070.html
Ухудшит ситуацию еще сильнее. В США предупредили Россию о "кошмаре"
Ухудшит ситуацию еще сильнее. В США предупредили Россию о "кошмаре" - РИА Новости, 26.07.2023
Ухудшит ситуацию еще сильнее. В США предупредили Россию о "кошмаре"
Назначение заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд исполняющей обязанности первого замглавы Госдепартамента станет "кошмаром" для... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:00
2023-07-26T13:00
2023-07-26T14:58
в мире
виктория нуланд
венди шерман
россия
сша
украина
государственный департамент сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877496899_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_435e4637394bf56873fbcb2a84f83e95.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Назначение заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд исполняющей обязанности первого замглавы Госдепартамента станет "кошмаром" для отношений между Москвой и Вашингтоном, пишет Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft."Это станет благой вестью для антироссийских "ястребов", которые спят и видят, как бы побольше насолить Кремлю. Но для тех, кто выступает за прекращение конфликта на Украине через переговоры, повышение по службе дипломата, печально известного своей недипломатичностью, станет поистине горькой пилюлей", — говорится в публикации. Журналист уверен, что ее назначение недвусмысленно воспримут в России. При этом есть вероятность, что Нуланд не займет эту должность на постоянной основе.В статье отмечается, что Шерман планирует уйти в отставку 28 июля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230726/ukraina-1886328581.html
https://ria.ru/20230726/ukraina-1886303278.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877496899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54e355b8e95ab3c799e31a29b92f9619.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктория нуланд, венди шерман, россия, сша, украина, государственный департамент сша
В мире, Виктория Нуланд, Венди Шерман, Россия, США, Украина, Государственный департамент США
Ухудшит ситуацию еще сильнее. В США предупредили Россию о "кошмаре"
RS: назначение Нуланд в Госдепартамент еще сильнее ухудшит отношения между Россией и США