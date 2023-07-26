https://ria.ru/20230726/nuland-1886354070.html

Ухудшит ситуацию еще сильнее. В США предупредили Россию о "кошмаре"

Ухудшит ситуацию еще сильнее. В США предупредили Россию о "кошмаре" - РИА Новости, 26.07.2023

Ухудшит ситуацию еще сильнее. В США предупредили Россию о "кошмаре"

Назначение заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд исполняющей обязанности первого замглавы Госдепартамента станет "кошмаром" для... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:00

2023-07-26T13:00

2023-07-26T14:58

в мире

виктория нуланд

венди шерман

россия

сша

украина

государственный департамент сша

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Назначение заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд исполняющей обязанности первого замглавы Госдепартамента станет "кошмаром" для отношений между Москвой и Вашингтоном, пишет Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft."Это станет благой вестью для антироссийских "ястребов", которые спят и видят, как бы побольше насолить Кремлю. Но для тех, кто выступает за прекращение конфликта на Украине через переговоры, повышение по службе дипломата, печально известного своей недипломатичностью, станет поистине горькой пилюлей", — говорится в публикации. Журналист уверен, что ее назначение недвусмысленно воспримут в России. При этом есть вероятность, что Нуланд не займет эту должность на постоянной основе.В статье отмечается, что Шерман планирует уйти в отставку 28 июля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230726/ukraina-1886328581.html

https://ria.ru/20230726/ukraina-1886303278.html

россия

сша

украина

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в мире, виктория нуланд, венди шерман, россия, сша, украина, государственный департамент сша