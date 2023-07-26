https://ria.ru/20230726/niger-1886486373.html

СМИ: мятежники в столице Нигера открыли предупредительный огонь

СМИ: мятежники в столице Нигера открыли предупредительный огонь - РИА Новости, 26.07.2023

СМИ: мятежники в столице Нигера открыли предупредительный огонь

Мятежные солдаты в столице Нигера городе Ниамее стреляют в воздух, чтобы рассеять людей, собравшихся поддержать президента страны Мохамеда Базума, передает... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T20:54

2023-07-26T20:54

2023-07-26T21:12

в мире

нигер

ниамей

мохамед базум

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мятежные солдаты в столице Нигера городе Ниамее стреляют в воздух, чтобы рассеять людей, собравшихся поддержать президента страны Мохамеда Базума, передает агентство Франс Пресс.По данным телеканала TV5MONDE, в центре Ниамея рядом со зданием парламента собрались несколько сотен человек, чтобы выразить свою поддержку президенту Базуму, которого удерживают мятежные военные.Ранее солдаты президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис президента Нигера заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум".Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения президента Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между солдатами президентской гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент Базум отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.

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в мире, нигер, ниамей, мохамед базум