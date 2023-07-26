https://ria.ru/20230726/niger-1886485079.html

У президентского дворца в столице Нигера началась стрельба

У президентского дворца в столице Нигера началась стрельба - РИА Новости, 26.07.2023

У президентского дворца в столице Нигера началась стрельба

Рядом с президентским дворцом в столице Нигера Ниамее слышны звуки стрельбы, сообщил TV5MONDE. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T20:42

2023-07-26T20:42

2023-07-26T21:13

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Рядом с президентским дворцом в столице Нигера Ниамее слышны звуки стрельбы, сообщил TV5MONDE.Как передает корреспондент телеканала, все началось около 18:00 по местному времени (20:00 мск).Отмечается, что несколько сотен человек собрались в центре города, чтобы выразить поддержку президенту Мохамеду Базуму, которого удерживают гвардейцы.По информации AFP, мятежники стреляют в воздух для разгона этой толпы.Ранее в среду резиденцию Базума заблокировали солдаты президентской гвардии. По данным Al Arabiya, они выдвинули к нему требование подписать заявление об отставке. При этом армия, как заявили в офисе главы государства, не поддержала мятеж.Портал Jeune Afrique писал, что поводом к восстанию могло послужить намерение нигерийского лидера уволить командира гвардии генерала Омара Тчиани.Мохамеда Базума избрали президентом на выборах 2021 года, он считается близким союзником Франции.

https://ria.ru/20230726/niger-1886483031.html

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в мире, нигер, ниамей, франция, мохамед базум