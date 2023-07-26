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У президентского дворца в столице Нигера началась стрельба - РИА Новости, 26.07.2023
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20:42 26.07.2023 (обновлено: 21:13 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/niger-1886485079.html
У президентского дворца в столице Нигера началась стрельба
У президентского дворца в столице Нигера началась стрельба - РИА Новости, 26.07.2023
У президентского дворца в столице Нигера началась стрельба
Рядом с президентским дворцом в столице Нигера Ниамее слышны звуки стрельбы, сообщил TV5MONDE. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T20:42
2023-07-26T21:13
в мире
нигер
ниамей
франция
мохамед базум
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Рядом с президентским дворцом в столице Нигера Ниамее слышны звуки стрельбы, сообщил TV5MONDE.Как передает корреспондент телеканала, все началось около 18:00 по местному времени (20:00 мск).Отмечается, что несколько сотен человек собрались в центре города, чтобы выразить поддержку президенту Мохамеду Базуму, которого удерживают гвардейцы.По информации AFP, мятежники стреляют в воздух для разгона этой толпы.Ранее в среду резиденцию Базума заблокировали солдаты президентской гвардии. По данным Al Arabiya, они выдвинули к нему требование подписать заявление об отставке. При этом армия, как заявили в офисе главы государства, не поддержала мятеж.Портал Jeune Afrique писал, что поводом к восстанию могло послужить намерение нигерийского лидера уволить командира гвардии генерала Омара Тчиани.Мохамеда Базума избрали президентом на выборах 2021 года, он считается близким союзником Франции.
https://ria.ru/20230726/niger-1886483031.html
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в мире, нигер, ниамей, франция, мохамед базум
В мире, Нигер, Ниамей, Франция, Мохамед Базум
У президентского дворца в столице Нигера началась стрельба

TV5MONDE сообщил о стрельбе у президентского дворца в столице Нигера Ниамее

© AP Photo / Sam MednickПустая улица в Ниамее, Нигер. 26 июля 2023
Пустая улица в Ниамее, Нигер. 26 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Пустая улица в Ниамее, Нигер. 26 июля 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Рядом с президентским дворцом в столице Нигера Ниамее слышны звуки стрельбы, сообщил TV5MONDE.
Как передает корреспондент телеканала, все началось около 18:00 по местному времени (20:00 мск).
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Отмечается, что несколько сотен человек собрались в центре города, чтобы выразить поддержку президенту Мохамеду Базуму, которого удерживают гвардейцы.
По информации AFP, мятежники стреляют в воздух для разгона этой толпы.
Ранее в среду резиденцию Базума заблокировали солдаты президентской гвардии. По данным Al Arabiya, они выдвинули к нему требование подписать заявление об отставке. При этом армия, как заявили в офисе главы государства, не поддержала мятеж.
Портал Jeune Afrique писал, что поводом к восстанию могло послужить намерение нигерийского лидера уволить командира гвардии генерала Омара Тчиани.
Мохамеда Базума избрали президентом на выборах 2021 года, он считается близким союзником Франции.
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В миреНигерНиамейФранцияМохамед Базум
 
 
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