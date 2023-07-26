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Глава Бенина направился в Нигер, где мятежники удерживают президента
Глава Бенина направился в Нигер, где мятежники удерживают президента - РИА Новости, 26.07.2023
Глава Бенина направился в Нигер, где мятежники удерживают президента
Президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер, главу которого удерживают мятежные солдаты, сообщил президент Нигерии Бола Тинубу. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T20:27
2023-07-26T20:27
2023-07-26T20:39
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер, главу которого удерживают мятежные солдаты, сообщил президент Нигерии Бола Тинубу.Ранее солдаты президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис президента Нигера заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных.Лидер Бенина Патрис Талон прибыл в Абуджу для консультаций с Тинубу, возглавляющим Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое решительно осудило попытку захвата власти в Нигере."Он (Талон) направляется туда (в Нигер). Он уже в дороге", - приводит агентство Франс Пресс слова Тинубу после окончания консультаций.Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения президента Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между солдатами президентской гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент Базум отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.
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бенин, в мире, нигер, нигерия
Бенин, В мире, Нигер, Нигерия
Глава Бенина направился в Нигер, где мятежники удерживают президента
Глава Бенина Талон в качестве переговорщика едет в Нигер, где удерживают президента Базума
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер, главу которого удерживают мятежные солдаты, сообщил президент Нигерии Бола Тинубу.
Ранее солдаты президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее
. Офис президента Нигера заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных.
Лидер Бенина Патрис Талон прибыл в Абуджу для консультаций с Тинубу, возглавляющим Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое решительно осудило попытку захвата власти в Нигере.
"Он (Талон) направляется туда (в Нигер). Он уже в дороге", - приводит агентство Франс Пресс слова Тинубу после окончания консультаций.
Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения президента Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", которые призваны избежать конфронтации между солдатами президентской гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент Базум отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.
Источник: Нигер не примет участие в саммите "Россия — Африка"