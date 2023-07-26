https://ria.ru/20230726/niger-1886396690.html

Источник: Нигер не примет участие в саммите "Россия — Африка"

Источник: Нигер не примет участие в саммите "Россия — Африка" - РИА Новости, 26.07.2023

Источник: Нигер не примет участие в саммите "Россия — Африка"

Нигер не участвует в саммите Россия-Африка, но это не связано с попыткой захвата военными президента страны, заявил в среду РИА Новости источник. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:05

2023-07-26T15:05

2023-07-26T15:05

нигер

ниамей

франция

мохамед базум

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Нигер не участвует в саммите Россия-Африка, но это не связано с попыткой захвата военными президента страны, заявил в среду РИА Новости источник. "Нигер в работе саммита не участвует, это не связано с последними событиями", - сказал источник. Ранее сообщалось, что военные окружили в столице Нигера городе Ниамей окружили дворец президента страны Мохамеда Базума. Солдаты президентской гвардии заблокировали как офис Базума, так и его резиденцию. При этом обстановка в районе президентского дворца оставалась спокойной, стрельбы не было слышно. Спустя два часа радиостанция RFI сообщила, что оцепление вокруг дворца президента Нигера Мохамеда Базума было снято, движение гражданских автомобилей возобновлено. Базум был избран президентом на выборах 2021 года и считается близким союзником Франции, отмечает агентство Франс Пресс.

https://ria.ru/20230715/napadenie-1884413747.html

нигер

ниамей

франция

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нигер, ниамей, франция, мохамед базум, форум "россия — африка"