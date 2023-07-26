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Армия Нигера не поддержала действия мятежников из президентской гвардии - РИА Новости, 26.07.2023
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15:01 26.07.2023 (обновлено: 15:13 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/niger-1886395533.html
Армия Нигера не поддержала действия мятежников из президентской гвардии
Армия Нигера не поддержала действия мятежников из президентской гвардии - РИА Новости, 26.07.2023
Армия Нигера не поддержала действия мятежников из президентской гвардии
Офис президента Нигера сообщил в Twitter, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж солдат президентской гвардии. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:01
2023-07-26T15:13
нигер
в мире
ниамей
мохамед базум
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Офис президента Нигера сообщил в Twitter, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж солдат президентской гвардии. Ранее солдаты президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее.&quot;В среду утром отдельные элементы президентской гвардии начали мятеж, тщетно пытаясь заручиться поддержкой Национальных вооруженных сил и Национальной гвардии&quot;, - говорится в заявлении.Как указали в коммюнике, армия готова атаковать мятежных военных.В офисе главы государства отметили, что президент Мохамед Базум и его семья не пострадали в результате попытки мятежа."Президент Республики и его семья чувствуют себя хорошо", - говорится в коммюнике.Как сообщает портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения президента Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.
https://ria.ru/20230726/niger-1886396690.html
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нигер, в мире, ниамей, мохамед базум
Нигер, В мире, Ниамей, Мохамед Базум
Армия Нигера не поддержала действия мятежников из президентской гвардии

Офис президента Нигера: армия не поддержала действия мятежников из национальной гвардии

© AFP 2023 / ISSOUF SANOGOВоеннослужащий армии Нигера
Военнослужащий армии Нигера - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO
Военнослужащий армии Нигера. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Офис президента Нигера сообщил в Twitter, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж солдат президентской гвардии.
Ранее солдаты президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее.
«

"В среду утром отдельные элементы президентской гвардии начали мятеж, тщетно пытаясь заручиться поддержкой Национальных вооруженных сил и Национальной гвардии", - говорится в заявлении.

Как указали в коммюнике, армия готова атаковать мятежных военных.
В офисе главы государства отметили, что президент Мохамед Базум и его семья не пострадали в результате попытки мятежа.
"Президент Республики и его семья чувствуют себя хорошо", - говорится в коммюнике.
Как сообщает портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения президента Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.
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