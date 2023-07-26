https://ria.ru/20230726/niger-1886395533.html

Армия Нигера не поддержала действия мятежников из президентской гвардии

Армия Нигера не поддержала действия мятежников из президентской гвардии - РИА Новости, 26.07.2023

Армия Нигера не поддержала действия мятежников из президентской гвардии

Офис президента Нигера сообщил в Twitter, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж солдат президентской гвардии. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:01

2023-07-26T15:01

2023-07-26T15:13

нигер

в мире

ниамей

мохамед базум

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Офис президента Нигера сообщил в Twitter, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж солдат президентской гвардии. Ранее солдаты президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее."В среду утром отдельные элементы президентской гвардии начали мятеж, тщетно пытаясь заручиться поддержкой Национальных вооруженных сил и Национальной гвардии", - говорится в заявлении.Как указали в коммюнике, армия готова атаковать мятежных военных.В офисе главы государства отметили, что президент Мохамед Базум и его семья не пострадали в результате попытки мятежа."Президент Республики и его семья чувствуют себя хорошо", - говорится в коммюнике.Как сообщает портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения президента Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

https://ria.ru/20230726/niger-1886396690.html

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нигер, в мире, ниамей, мохамед базум