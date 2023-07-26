Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые создали электропроводящий текстиль для "умной" одежды - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:00 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/nauka-1886188078.html
Российские ученые создали электропроводящий текстиль для "умной" одежды
Российские ученые создали электропроводящий текстиль для "умной" одежды - РИА Новости, 26.07.2023
Российские ученые создали электропроводящий текстиль для "умной" одежды
Ученые Томского политеха разработали новый материал для "умной" одежды на основе нейлоновой ткани и восстановленного оксида графена. Гибридный текстиль... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T03:00
2023-07-26T03:00
наука
россия
университетская наука
навигатор абитуриента
томский политехнический университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886190058_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_b49f867f265b58e3fdc86423b42f0a5e.jpg
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Ученые Томского политеха разработали новый материал для "умной" одежды на основе нейлоновой ткани и восстановленного оксида графена. Гибридный текстиль сохраняет свои свойства при стирке и обладает электропроводностью, что, по мнению авторов, позволяет использовать его для создания текстильных сенсорных платформ. Результаты работы опубликованы в журнале ACS Applied Materials &amp; Interfaces.Одно из актуальных научных направлений сегодня – разработка гибкой текстильной электроники для "умной" одежды. По мнению ученых Томского политехнического университета, текстильная электроника имеет преимущества перед гибкими устройствами на основе полимеров, поскольку текстиль обеспечивает тесный контакт с кожей и позволяет создавать удобные, легкие и компактные датчики, способные считывать пульс, давление и другие показатели человеческого организма.Ученые группы TERS-Team Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета под руководством профессоров Евгении Шеремет и Рауля Родригеса синтезировали гибридный проводящий материал на основе синтетической ткани. Для этого они нанесли на нейлон оксид графена, который потом обработали лазером. Полученный композит прост в изготовлении и стабилен даже после нескольких стирок.При лазерной обработке нейлон плавится, в результате происходит не просто формирование покрытия – частицы графена внедряются в волокна ткани, сообщила профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Евгения Шеремет.&quot;Это обеспечивает улучшенные механические свойства полученного композита. Он устойчив к воздействию ультразвука, растяжению и стирке с моющими средствами, поэтому его можно использовать для модификации повседневной одежды. После обработки лазером материал становится электропроводящим и может применяться в качестве активного материала для сенсоров. Особенно важно, что такие структуры произвольной формы можно использовать в готовом виде без дополнительной защиты или изоляции, которая часто требуется для таких материалов&quot;, – рассказала она.По ее словам, созданный текстиль также можно сделать антибактериальным с помощью наночастиц серебра. Для этого ученые нанесли на гибридный текстиль нитрат серебра и облучили его лазером. В результате на поверхности ткани сформировались серебряные частицы, обладающие антибактериальным эффектом."Осажденные частицы серебра обладают уникальными оптическими свойствами плазмонных частиц. Это делает наш гибридный текстиль перспективным для создания оптических сенсоров. Частицы серебра позволяют считывать с помощью оптических методов спектроскопии сигналы, "описывающие" химию поверхности. Так, при помощи серебра мы провели серию успешных экспериментов по обнаружению вещества модельного красителя и глюкозы", – сообщила ассистент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Анна Липовка.Ученые протестировали возможность использования композитов в качестве сенсоров для записи жестов, измерения пульса в реальном времени и распознавания голоса. В ходе экспериментов они внедрили датчики в перчатку, изготовленную из смеси нейлона, спандекса и полиэстера. Полученные результаты, по мнению авторов, открывают путь к разработке безопасных и комплексных мультисенсорных платформ, которые можно напрямую интегрировать в повседневно используемые ткани.Исследование выполнено при поддержке программы Минобрнауки России "Приоритет-2030". Томский политех участвует в программе по треку "Исследовательское лидерство" с тремя стратегическими проектами – "Энергия будущего", "Инженерия здоровья" и "Новое инженерное образование".
https://ria.ru/20230421/braslet-1866778087.html
https://ria.ru/20230621/nauka-1878601332.html
https://ria.ru/20230705/nauka-1880937222.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886190058_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_3d1a271af433088b64b5aeb529a02aa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет
Наука, Россия, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Томский политехнический университет

Российские ученые создали электропроводящий текстиль для "умной" одежды

© iStock.com / ViktoriiaNovokhatskaТекстура абразивного синтетического волокна под микроскопом
Текстура абразивного синтетического волокна под микроскопом - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© iStock.com / ViktoriiaNovokhatska
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл РИА Новости. Ученые Томского политеха разработали новый материал для "умной" одежды на основе нейлоновой ткани и восстановленного оксида графена. Гибридный текстиль сохраняет свои свойства при стирке и обладает электропроводностью, что, по мнению авторов, позволяет использовать его для создания текстильных сенсорных платформ. Результаты работы опубликованы в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.
Одно из актуальных научных направлений сегодня – разработка гибкой текстильной электроники для "умной" одежды. По мнению ученых Томского политехнического университета, текстильная электроника имеет преимущества перед гибкими устройствами на основе полимеров, поскольку текстиль обеспечивает тесный контакт с кожей и позволяет создавать удобные, легкие и компактные датчики, способные считывать пульс, давление и другие показатели человеческого организма.
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Российские студенты разрабатывают браслет с данными о здоровье
21 апреля, 02:43
Ученые группы TERS-Team Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета под руководством профессоров Евгении Шеремет и Рауля Родригеса синтезировали гибридный проводящий материал на основе синтетической ткани. Для этого они нанесли на нейлон оксид графена, который потом обработали лазером. Полученный композит прост в изготовлении и стабилен даже после нескольких стирок.
При лазерной обработке нейлон плавится, в результате происходит не просто формирование покрытия – частицы графена внедряются в волокна ткани, сообщила профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Евгения Шеремет.
«

"Это обеспечивает улучшенные механические свойства полученного композита. Он устойчив к воздействию ультразвука, растяжению и стирке с моющими средствами, поэтому его можно использовать для модификации повседневной одежды. После обработки лазером материал становится электропроводящим и может применяться в качестве активного материала для сенсоров. Особенно важно, что такие структуры произвольной формы можно использовать в готовом виде без дополнительной защиты или изоляции, которая часто требуется для таких материалов", – рассказала она.

По ее словам, созданный текстиль также можно сделать антибактериальным с помощью наночастиц серебра. Для этого ученые нанесли на гибридный текстиль нитрат серебра и облучили его лазером. В результате на поверхности ткани сформировались серебряные частицы, обладающие антибактериальным эффектом.
Электронная кожа - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
В России разработали элементы для создания "электронной кожи"
21 июня, 09:00
"Осажденные частицы серебра обладают уникальными оптическими свойствами плазмонных частиц. Это делает наш гибридный текстиль перспективным для создания оптических сенсоров. Частицы серебра позволяют считывать с помощью оптических методов спектроскопии сигналы, "описывающие" химию поверхности. Так, при помощи серебра мы провели серию успешных экспериментов по обнаружению вещества модельного красителя и глюкозы", – сообщила ассистент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Анна Липовка.
Ученые протестировали возможность использования композитов в качестве сенсоров для записи жестов, измерения пульса в реальном времени и распознавания голоса. В ходе экспериментов они внедрили датчики в перчатку, изготовленную из смеси нейлона, спандекса и полиэстера. Полученные результаты, по мнению авторов, открывают путь к разработке безопасных и комплексных мультисенсорных платформ, которые можно напрямую интегрировать в повседневно используемые ткани.
Исследование выполнено при поддержке программы Минобрнауки России "Приоритет-2030". Томский политех участвует в программе по треку "Исследовательское лидерство" с тремя стратегическими проектами – "Энергия будущего", "Инженерия здоровья" и "Новое инженерное образование".
Ученый работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
В России создали ресурс для анализа малоизученных веществ
5 июля, 09:00
 
НаукаРоссияУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаТомский политехнический университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала