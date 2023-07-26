https://ria.ru/20230726/natsvalyuty-1886478001.html

В БРИКС не нашли препятствий для перехода развивающихся стран на нацвалюты

В БРИКС не нашли препятствий для перехода развивающихся стран на нацвалюты - РИА Новости, 26.07.2023

В БРИКС не нашли препятствий для перехода развивающихся стран на нацвалюты

Для перехода развивающихся стран на внешнюю торговлю в национальных валютах нет никаких препятствий, заявила президент Нового банка развития БРИКС Дилма... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T19:54

2023-07-26T19:54

2023-07-26T19:54

россия

китай

владимир путин

брикс

юар

новый банк развития

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Для перехода развивающихся стран на внешнюю торговлю в национальных валютах нет никаких препятствий, заявила президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф. "Нет никаких препятствий для того, чтобы страны развивающегося мира осуществляли свои внешнеторговые операции в национальных валютах", – сказала Дилма Роуссефф в ходе переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, встречу транслировал телеканал "Россия 24". БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. В 2024 году председательство в объединении переходит к России. Сейчас эти полномочия у ЮАР.

https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html

россия

китай

юар

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россия, китай, владимир путин, брикс, юар, новый банк развития, в мире