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В БРИКС не нашли препятствий для перехода развивающихся стран на нацвалюты - РИА Новости, 26.07.2023
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19:54 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/natsvalyuty-1886478001.html
В БРИКС не нашли препятствий для перехода развивающихся стран на нацвалюты
В БРИКС не нашли препятствий для перехода развивающихся стран на нацвалюты - РИА Новости, 26.07.2023
В БРИКС не нашли препятствий для перехода развивающихся стран на нацвалюты
Для перехода развивающихся стран на внешнюю торговлю в национальных валютах нет никаких препятствий, заявила президент Нового банка развития БРИКС Дилма... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T19:54
2023-07-26T19:54
россия
китай
владимир путин
брикс
юар
новый банк развития
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Для перехода развивающихся стран на внешнюю торговлю в национальных валютах нет никаких препятствий, заявила президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф. "Нет никаких препятствий для того, чтобы страны развивающегося мира осуществляли свои внешнеторговые операции в национальных валютах", – сказала Дилма Роуссефф в ходе переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, встречу транслировал телеканал "Россия 24". БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. В 2024 году председательство в объединении переходит к России. Сейчас эти полномочия у ЮАР.
https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html
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россия, китай, владимир путин, брикс, юар, новый банк развития, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, БРИКС, ЮАР, Новый банк развития, В мире
В БРИКС не нашли препятствий для перехода развивающихся стран на нацвалюты

Глава банка БРИКС Роуссефф: нет препятствий для перехода развивающихся стран на нацвалюты

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Стела БРИКС. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Для перехода развивающихся стран на внешнюю торговлю в национальных валютах нет никаких препятствий, заявила президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф.
"Нет никаких препятствий для того, чтобы страны развивающегося мира осуществляли свои внешнеторговые операции в национальных валютах", – сказала Дилма Роуссефф в ходе переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, встречу транслировал телеканал "Россия 24".
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. В 2024 году председательство в объединении переходит к России. Сейчас эти полномочия у ЮАР.
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