https://ria.ru/20230726/nato-1886353115.html

НАТО использует Украину для утилизации старого оружия, считает эксперт

НАТО использует Украину для утилизации старого оружия, считает эксперт - РИА Новости, 26.07.2023

НАТО использует Украину для утилизации старого оружия, считает эксперт

Страны НАТО продают Украине, в основном, устаревшие образцы вооружений, чтобы заменить их на более современную технику в своих армиях, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T12:57

2023-07-26T12:57

2023-07-26T12:57

специальная военная операция на украине

украина

нато

в мире

восточная европа

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БРЮССЕЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Страны НАТО продают Украине, в основном, устаревшие образцы вооружений, чтобы заменить их на более современную технику в своих армиях, сообщил РИА Новости бельгийский эксперт по вопросам безопасности Пьер Энро. "По сути, страны НАТО лишь отправляют на Украину старую технику и пользуются возможностью предоставить своим армиям технику нового поколения. Примеров предостаточно: поляки, которые наиболее преданы Украине, вплоть до разговоров о вхождении в западную Украину самим, очень быстро предоставили украинцам танки советских времен, а только что получили первую партию американских танков Abrams: совершенно новых и изготовленных специально для них", - полагает Энро. По словам эксперта, у украинских войск было достаточно компетенций для использования советских образцов вооружений, поставленных Киеву такими странами Восточной Европы, как Чехия, Польша, Словакия и Румыния. "Но в остальном, удивительно видеть, что поставили европейцы. Франция и Германия, например, предоставили списанное вооружение, едва ли пригодное для эксплуатации. Германия поставила лишь 14 танков Leopard 2 в январе 2023 года, прежде чем 23 февраля было принято решение о поставке 88 танков Leopard 1. Этот танк - антиквариат, датированный 1962 годом и снятый с вооружения в 2003 году", - сказал Энро. Он также добавил, что боеприпасы для этих танков уже не производятся в Европе, а Бразилия отказалась их поставлять Германии. Он привел в пример поставленные Францией БТР VAB и легкие танки AMX 10-RC, являющиеся разработками 70-х годов. Энро признал, что западные страны поставили Киеву и современное вооружение, но речь идет, в основном, о легких и стрелковых вооружениях. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230723/nato-1885832931.html

https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html

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украина, нато, в мире, восточная европа