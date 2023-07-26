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НАТО использует Украину для утилизации старого оружия, считает эксперт - РИА Новости, 26.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:57 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/nato-1886353115.html
НАТО использует Украину для утилизации старого оружия, считает эксперт
НАТО использует Украину для утилизации старого оружия, считает эксперт - РИА Новости, 26.07.2023
НАТО использует Украину для утилизации старого оружия, считает эксперт
Страны НАТО продают Украине, в основном, устаревшие образцы вооружений, чтобы заменить их на более современную технику в своих армиях, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:57
2023-07-26T12:57
специальная военная операция на украине
украина
нато
в мире
восточная европа
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БРЮССЕЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Страны НАТО продают Украине, в основном, устаревшие образцы вооружений, чтобы заменить их на более современную технику в своих армиях, сообщил РИА Новости бельгийский эксперт по вопросам безопасности Пьер Энро. "По сути, страны НАТО лишь отправляют на Украину старую технику и пользуются возможностью предоставить своим армиям технику нового поколения. Примеров предостаточно: поляки, которые наиболее преданы Украине, вплоть до разговоров о вхождении в западную Украину самим, очень быстро предоставили украинцам танки советских времен, а только что получили первую партию американских танков Abrams: совершенно новых и изготовленных специально для них", - полагает Энро. По словам эксперта, у украинских войск было достаточно компетенций для использования советских образцов вооружений, поставленных Киеву такими странами Восточной Европы, как Чехия, Польша, Словакия и Румыния. "Но в остальном, удивительно видеть, что поставили европейцы. Франция и Германия, например, предоставили списанное вооружение, едва ли пригодное для эксплуатации. Германия поставила лишь 14 танков Leopard 2 в январе 2023 года, прежде чем 23 февраля было принято решение о поставке 88 танков Leopard 1. Этот танк - антиквариат, датированный 1962 годом и снятый с вооружения в 2003 году", - сказал Энро. Он также добавил, что боеприпасы для этих танков уже не производятся в Европе, а Бразилия отказалась их поставлять Германии. Он привел в пример поставленные Францией БТР VAB и легкие танки AMX 10-RC, являющиеся разработками 70-х годов. Энро признал, что западные страны поставили Киеву и современное вооружение, но речь идет, в основном, о легких и стрелковых вооружениях. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230723/nato-1885832931.html
https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html
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украина, нато, в мире, восточная европа
Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, В мире, Восточная Европа
НАТО использует Украину для утилизации старого оружия, считает эксперт

Бельгийский эксперт Энро: НАТО использует Украину для утилизации старых образцов оружия

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Страны НАТО продают Украине, в основном, устаревшие образцы вооружений, чтобы заменить их на более современную технику в своих армиях, сообщил РИА Новости бельгийский эксперт по вопросам безопасности Пьер Энро.
«
"По сути, страны НАТО лишь отправляют на Украину старую технику и пользуются возможностью предоставить своим армиям технику нового поколения. Примеров предостаточно: поляки, которые наиболее преданы Украине, вплоть до разговоров о вхождении в западную Украину самим, очень быстро предоставили украинцам танки советских времен, а только что получили первую партию американских танков Abrams: совершенно новых и изготовленных специально для них", - полагает Энро.
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По словам эксперта, у украинских войск было достаточно компетенций для использования советских образцов вооружений, поставленных Киеву такими странами Восточной Европы, как Чехия, Польша, Словакия и Румыния.
«
"Но в остальном, удивительно видеть, что поставили европейцы. Франция и Германия, например, предоставили списанное вооружение, едва ли пригодное для эксплуатации. Германия поставила лишь 14 танков Leopard 2 в январе 2023 года, прежде чем 23 февраля было принято решение о поставке 88 танков Leopard 1. Этот танк - антиквариат, датированный 1962 годом и снятый с вооружения в 2003 году", - сказал Энро. Он также добавил, что боеприпасы для этих танков уже не производятся в Европе, а Бразилия отказалась их поставлять Германии. Он привел в пример поставленные Францией БТР VAB и легкие танки AMX 10-RC, являющиеся разработками 70-х годов.
Энро признал, что западные страны поставили Киеву и современное вооружение, но речь идет, в основном, о легких и стрелковых вооружениях.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНАТОВ миреВосточная Европа
 
 
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